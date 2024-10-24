「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

▲「22:02新莊店」10/28起連4天請吃豬肉套餐。（圖／22:02提供）

記者黃士原／台北報導

知名連鎖火鍋餐廳「22:02新莊店」被爆菜盤沾上老鼠屎，該分店在停業2天並完成清消後，10月28日至10月31日推出免費試吃活動，每位內用客人免費贈送「誠意十足（豬）套餐」。

知名連鎖火鍋餐廳「22:02新莊店」日前被爆菜盤疑似沾上老鼠屎，總公司發布道歉聲明，由於新進員工訓練不足，誤用即將汰換的老式器皿，匆忙中沒有確認檢核，才導致發生這種事情，新莊店停業2天，並請專業害蟲防治公司進行徹底的滅鼠、防蟲害處理。

▲「22:02新莊店」衛生出包展現誠意 10/28起連4天請吃豬肉套餐。（圖／22:02提供）

針對這次衛生出包，22:02新莊店除了停業2天進行清消外，10月28日至10月31日推出免費試吃活動，每位內用客人免費贈送「誠意十足（豬）套餐」，內容物包括菜盤（小）1份、梅花豬肉10片、湯底任選2種。22:02強調，沒有人數上限，採現場登記，只要在4天活動期間，營業時間內於店裡用餐，皆可免費享用套餐（每人限兌換1套）。

▲馬辣火鍋推「個人套餐」，最低498元。（圖／馬辣集團提供）

另外，一個人也能嗑火鍋！隨著雙11光棍節即將到來，馬辣火鍋系列品牌，即日起推出「單身寵客方案」，最低498元可享個人套餐+歡樂吧吃到飽，而且不會加收個人開鍋費。

馬辣集團旗下的馬辣、新馬辣、新馬辣Plus的個人套餐共有3種價位，最低498元（新馬辣Plus 598元起），可享13種肉品任選1款（5盎司）或海鮮任選5品，依不同價格，可以吃到美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛等組合，海鮮則有巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、藍鑽蝦、干貝可選。歡樂吧供應的新鮮野菜、手工鍋物配料、冰淇淋、咖哩飯，全都可以吃到飽。