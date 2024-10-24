北市「1915荷造り場」成雲品新據點！古蹟森林咖啡廳11月換新菜單

▲雲品國際受「1915荷造り場」營運業者之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。（圖／雲品國際提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

雲品國際宣布，受台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。業者指出，11月1日起將更新菜單，餐點價格區間基本上維持不變，同樣有義大利麵和牛排主餐。

▲「1915荷造り場」佔地約150坪，為樟腦加工最後成品出廠打包的空間，2020年6月正式轉型為餐廳。

台灣博物館南門園區從捷運中正紀念堂站步行約7分鐘即達，這裡曾是世界最大規模的樟腦加工廠，位於其內的「1915荷造り場」佔地約150坪，為樟腦加工最後成品出廠打包的空間。

在改裝升級後，「1915荷造り場」於2020年6月正式轉型為餐廳，戶外滿滿的綠意植栽、造景噴水池，並保留日治建築底蘊，大片落地窗延伸進自然綠意，被網友譽為「隱身百年古蹟中的秘境咖啡廳」，如今加入君品Collection的行列，成為森林系宴會與文化古蹟宴會的新據點，也是雲品在台北市取得首家文化資產技術合作經營案。

▲「1915荷造り場」是雙北少有以「百年古蹟」、「和洋風建築」與「交通便利」三者構築的獨有場地。

雲品國際指出，「1915荷造り場」是雙北少有以「百年古蹟」、「和洋風建築」與「交通便利」三者構築的獨有場地，未來君品Collection 將透過技術指導與協助，梳理在地歷史背景、文化脈絡來設計料理與餐飲活動，提供更多元且富有文化內涵的體驗，進行餐飲上的文化交流與薰陶，打造出深刻動人的文創宴會及人文餐飲空間。

▲新菜單近日剛出爐，業者證實，未來不會有平日商業午餐及早午餐選項，均採單點方式，預計11月1日起更換菜單。

雲品國際表示，「1915荷造り場」可規劃20桌宴會，若包場辦理宴會最高可納200人，從即日起受理接單並開始舉辦宴會，中式桌菜每桌自18800元+10%到24800元＋10%間，另有西式自助餐或西式半自助式餐的方式。

至於咖啡廳部分，業者透露，內裝將重新佈置，並進行燈光調整與座位席次的更動，未來散客還是可以單點餐飲項目；同時，新菜單近日剛出爐，未來不會有平日商業午餐及早午餐選項，均採單點方式，預計11月1日起正式更換菜單。

▲「1915荷造り場」可規劃20桌宴會，若包場辦理宴會最高可納200人，從即日起受理接單並開始舉辦宴會。

1915荷造り場 台灣博物館南門園區

地址：台北市中正區南昌路一段1號