ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！古蹟森林咖啡廳11月換新菜單

▲雲品國際宣布，受台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。（圖／雲品國際提供）

▲雲品國際受「1915荷造り場」營運業者之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。（圖／雲品國際提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

雲品國際宣布，受台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。業者指出，11月1日起將更新菜單，餐點價格區間基本上維持不變，同樣有義大利麵和牛排主餐。

▲雲品國際宣布，受台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。（圖／雲品國際提供）

▲「1915荷造り場」佔地約150坪，為樟腦加工最後成品出廠打包的空間，2020年6月正式轉型為餐廳。

台灣博物館南門園區從捷運中正紀念堂站步行約7分鐘即達，這裡曾是世界最大規模的樟腦加工廠，位於其內的「1915荷造り場」佔地約150坪，為樟腦加工最後成品出廠打包的空間。

在改裝升級後，「1915荷造り場」於2020年6月正式轉型為餐廳，戶外滿滿的綠意植栽、造景噴水池，並保留日治建築底蘊，大片落地窗延伸進自然綠意，被網友譽為「隱身百年古蹟中的秘境咖啡廳」，如今加入君品Collection的行列，成為森林系宴會與文化古蹟宴會的新據點，也是雲品在台北市取得首家文化資產技術合作經營案。

▲雲品國際宣布，受台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。（圖／雲品國際提供）

▲「1915荷造り場」是雙北少有以「百年古蹟」、「和洋風建築」與「交通便利」三者構築的獨有場地。

雲品國際指出，「1915荷造り場」是雙北少有以「百年古蹟」、「和洋風建築」與「交通便利」三者構築的獨有場地，未來君品Collection 將透過技術指導與協助，梳理在地歷史背景、文化脈絡來設計料理與餐飲活動，提供更多元且富有文化內涵的體驗，進行餐飲上的文化交流與薰陶，打造出深刻動人的文創宴會及人文餐飲空間。

▲雲品國際宣布，受台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。（圖／雲品國際提供）

▲新菜單近日剛出爐，業者證實，未來不會有平日商業午餐及早午餐選項，均採單點方式，預計11月1日起更換菜單。

雲品國際表示，「1915荷造り場」可規劃20桌宴會，若包場辦理宴會最高可納200人，從即日起受理接單並開始舉辦宴會，中式桌菜每桌自18800元+10%到24800元＋10%間，另有西式自助餐或西式半自助式餐的方式。

至於咖啡廳部分，業者透露，內裝將重新佈置，並進行燈光調整與座位席次的更動，未來散客還是可以單點餐飲項目；同時，新菜單近日剛出爐，未來不會有平日商業午餐及早午餐選項，均採單點方式，預計11月1日起正式更換菜單。

▲雲品國際宣布，受台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化之邀，將提供技術顧問服務，共同經營園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴。（圖／雲品國際提供）

▲「1915荷造り場」可規劃20桌宴會，若包場辦理宴會最高可納200人，從即日起受理接單並開始舉辦宴會。

1915荷造り場  台灣博物館南門園區
 地址：台北市中正區南昌路一段1號

關鍵字： 台北市旅遊 中正區旅遊 台灣博物館南門園區 1915荷造り場 雲品國際

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

寵物萬聖節派對群寵亂舞　吸血鬼狗狗、殭屍護士貓登場

推薦閱讀

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

超商就能買到青森蘋果！7-11免費試吃

超商就能買到青森蘋果！7-11免費試吃

隱身信維市場角落傳承三代40年湖州粽

隱身信維市場角落傳承三代40年湖州粽

台灣設計展在台南　必拍療癒方形招牌

台灣設計展在台南　必拍療癒方形招牌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老爺酒店「3400元可住全台7飯店」

米其林名店「鮨增田台北」明年1月熄燈

郭董指定婚宴菜色！南門市場4家美食

台中國際花毯節「太空花境」亮點先看

高雄山東麻醬麵復活！

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

秋日櫻花！三峽逾百株美人樹花開7成

大苑子限時1天送金桔粒脆纖果買1送1券

身分證中「1025」4碼送豬肋排

角板山行館園區戶外空間全開放！

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

超商就能買到青森蘋果！7-11免費試吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366