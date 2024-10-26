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台南免費新景點！最後秘境「哈赫拿爾森林」　水岸步道看日月湖

▲▼台南哈赫拿爾森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南市區最後秘境「哈赫拿爾森林」開放。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南又有新景點！位於南區的「哈赫拿爾森林」於近日正式開放，全新的水岸空間與森林中的遊憩步道、觀景台，讓民眾在市區就有親近大自然之所，成為現在最新免費踏青去處。

▲▼台南哈赫拿爾森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼整建後的哈赫拿爾森林已經開放，還能看到樹徑近100公分的樟樹（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南哈赫拿爾森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

哈赫拿爾森林位處南區體育公園旁，早在17世紀便已有記載。「哈赫拿爾森林」意為「海牙人的森林」，也曾是野鹿群棲的古獵場，隨著時代更迭變化，林中仍維持著巨樹參天的原始林相，是市區珍稀的自然資源之一，又有「台南市最後秘境」美稱。

▲▼台南哈赫拿爾森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲兼具賞景與水質改善的荷花池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南哈赫拿爾森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有森林觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府近年進行竹溪改造計畫，其中一環即是將哈赫拿爾森林重新規劃，入口意象以鹿群曾在此棲息為靈感，設計藝術造景；整建後的森林幾乎完整保留原本林相，更有樹徑近100公分的大樟樹，並規劃全新步道、觀景台，同時兼具水質改善、防洪機能。

▲▼台南哈赫拿爾森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日月湖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南哈赫拿爾森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多樣化自然景觀讓民眾輕鬆就能親近大自然。（圖／記者蔡玟君攝）

例如林中荷花池就兼具景觀與水質改善作用，「日月湖」兼具防洪生態與遊憩，湖中的日月島，配合生態在此棲息需求可控制水位高低，一旁的親水步道也讓民眾能深入了解此地的水利設施。

關鍵字： 台南旅遊 哈赫拿爾森林

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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