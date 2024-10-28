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華航優惠機票獎不完　日本熊本＆香川好禮遊

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

想要一遊日本九州熊本或四國香川的朋友有福了！華航2024 ITF線上旅展即日起至11/15舉行，不僅推出折扣票價，買機票抽商務艙，更加碼抽住宿與贈送超實用優惠券，現在正是出手的最佳時機。

▲▼華航優惠機票獎不完　日本熊本＆香川好禮遊。（圖／業者提供）

▲熊本城為日本三大名城之一。（圖／shutterstock）

華航2024 ITF線上旅展活動期間，購買台北-熊本來回機票旅客，除了航點票價優惠、抽商務艙外，更可加碼抽熊本三井花園酒店住宿券(乙晚)，共有100個名額，幸運得主將能在熊本體驗一段難忘的住宿時光，享受當地獨特的魅力。

▲▼華航優惠機票獎不完　日本熊本＆香川好禮遊。（圖／業者提供）

▲熊本水前寺成趣園中央的大池塘是由阿蘇山伏流水湧出而成。（圖／shutterstock）

受到自由行旅客歡迎的熊本，有許多必訪聖地，像是：熊本城、熊本縣立美術館、水前寺成趣園、阿蘇農場、山並公路等。充滿和風藝術氣息的水前寺成趣園，除了美景之外，還能體驗穿著美麗和服漫步於庭園中，也可在茶屋喝抹茶、品嚐和菓子，別有雅緻風情。

▲▼華航優惠機票獎不完　日本熊本＆香川好禮遊。（圖／業者提供）

▲旅遊香川必訪栗林公園，這裡是超熱門的米其林三星景點。（圖／shutterstock）

而購買華航高松航線自由行的旅客，香川縣觀光協會提供3大優惠券，包括：高松機場來回利木津巴士乘車券（共有5條路線）、高松港－小豆島渡輪來回船票、栗林公園入園券，囊括自由行旅客最喜愛的路線與景點，非常實用。

▲▼華航優惠機票獎不完　日本熊本＆香川好禮遊。（圖／業者提供）

▲小豆島是瀨戶內海第2大島，也是瀨戶內國際藝術祭的會場之一。（圖／shutterstock）

香川縣位於瀨戶內海沿岸，是日本最小的縣，但景色風光明媚，特別是瀨戶內海上的小島，充滿超乎想像的魅力。利用高松港－小豆島渡輪來回船票，可以走訪人氣小豆島，拜訪小豆島橄欖公園、寒霞溪、土淵海峡、天使散步道等地，感受滿滿自然與藝術氣息。

華航官網購票的旅客，除了期間限定優惠票價外，單程票價再折最低500元起，來回票再折最低1,000元起，超值優惠一定要買起來！

更多訊息：
華航ITF線上旅展 https://reurl.cc/yvbXqD

關鍵字： 華航 台北國際旅展 ITF 日本 熊本 香川

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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