鳴日廚房再升級！吃在地食材賞花東海景太療癒　實測旅行最佳助手

▲在鳴日號上的鳴日廚房，享受沿途花東美景及使用在地食材製作的佳餚，從上車的那刻，旅途便開始了。（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同，全文使用Xiaomi 14 Ultra拍攝）

記者黃凱翊／台東報導

台東的美，讓人不只是想要好好用眼睛去欣賞，也想要把每一個瞬間給記錄下來，但若是旅行還要帶上頗有重量的單眼相機，是否也成了另類的「旅行包袱」呢？此次記者帶著Xiaomi最新款的14 Ultra 手機，搭上「鳴日號」前往台東，要挑戰用最輕薄方便的「旅行助手」，將台東的陽光、空氣和美景原封不動地搬進手機相簿中。

▲▼踏入車廂就能聞到專屬香氛「鳴日香」，吧檯車廂有各式飲品、點心可無限取用。

全台第一列美學觀光列車「鳴日號」，主打乘客可以在移動的火車上享用五星奢華美饌，自2022年一炮而紅後，五星級餐車「鳴日廚房」也備受喜愛，如今「鳴日廚房」又升級！再度攜手台北晶華酒店主廚，打造升級版菜單，以台灣在地元素為核心，融合山海美景與精緻美食的鐵道旅行，打造出前所未有的移動體驗。

▲▼「鳴日廚房」的用餐車廂使用黑色為主要色調、搭配鳴日號的招牌金色點綴，打造出優雅沉穩的質感。

整輛列車擁有兩節用餐車廂，其中第四節車廂設有高腳椅與沙發區，第五節車廂則是雙人座與四人座，無論哪種位置設計，都能擁有欣賞窗外山海美景的好視野。為了讓旅客用五感深刻感受到餐點的在地特色與景色相互輝映，鳴日號會不時停佇在鐵軌上或放慢移動速度，讓人不會只顧著低頭品嘗美食，而有餘韻邊品嚐美食邊欣賞窗外一覽無遺的寬闊海景。

▲無論哪種位置設計，都能擁有欣賞窗外山海美景的好視野。

適逢入秋季節，「鳴日廚房」的菜單也隨之換上了應景的當季食材。搭配五星侍餐管家服務，從熱前菜、冷前菜、湯品到主菜，道道都使用了鳴日號沿途行經的台灣在地食材元素，一路從宜蘭三星蔥、花蓮芋頭吃到台東鬼頭刀，每道菜都能品嘗到濃濃的在地元素，就連當季的栗子也變成甜點端上桌；餐桌上的美食不僅美味，也是一件藝術品，鳴日廚房也會一直根據季節、地點隨時做菜色的更新設計，讓每一次搭乘鳴日號，都是對台灣文化全新的探究之旅。

▲▼(上圖)花蓮知名的扁食和在地的芋頭入菜，(下圖)龜山島九孔鮑魚也在路途中成為前菜端上桌。

▲用栗子和柑橘製成的生乳捲，是最「對時」的當季甜點。

▲Xiaomi 14 Ultra擁有12mm超廣角鏡頭，具有5mm微距拍攝能力，將每道餐點的細節都完整展現。



▲Xiaomi 14 Series擁有首個 AI 演算平臺「Xiaomi AISP」，針對融合光學、影調、色彩、人像等導入 AI 計算，使用「大師人像」模式拍攝，即便處於逆光、低光源，甚至複雜的光源場景下，都能完整保留臉部自然的色澤與質感。

▲▼中途還能靠站欣賞花蓮在地原住民的歌舞演出。

到了台東，別忘了到知名的池上伯朗大道走走，如今正是飽滿稻穗靜待採收之際，藍天白雲搭配一望無際的金黃稻海，隨手使用Xiaomi 14 Ultra手機拍攝，搭載的萊卡Summilux 全明星四鏡頭，四顆鏡頭都是5,000萬畫素，而且全都支援 8K 30fps 清晰畫質，主相機更支援高達 4K 120fps 拍攝，其中一吋大底LYT-900感光元件的23mm主鏡頭，更擁有至今為止最大進光量，同時提供 f/1.63 到 f/4.0 的無級可變光圈，用戶能夠透過 0.01 光圈的增量進行曝光微調，讓相片更加鮮活逼真。隨手拿起手機就能拍出宛如單眼相機般的出遊美照。

▲遠景拍攝則有 12mm f/1.8 超廣角鏡頭，不論是多遼闊的景觀、狹窄空間，都能在鏡頭下卓越展現。

▲使用「大師人像」模式拍攝，即便處於正中午的頂光光源下，都能完整保留臉部自然的色澤與質感。

位於舊台東火車站附近的鐵花村，無論是波浪造型的波浪屋，還是日式傳統建築的「村長的家」，都是好吃又好拍的旅客必訪景點。到了傍晚點燈後，更別有一番意境。

▲▼吃貨們別錯過「村長的家」可頌和可麗露。

▲▼透過 0.01 光圈的增量進行曝光微調，即使在光線度不足的夜晚拍攝，也都能讓相片更加鮮活逼真。

當天現場記者實測，在鐵花村拍攝超級月亮，使用單眼相機與Xiaomi 14 Ultra拍攝當晚的超級月亮，Xiaomi 14 Ultra更能呈現精緻且鮮明的畫面。且Xiaomi 14 Ultra 搭載自家訂製的 C8 發光材料打造 6.73 吋 AMOLED 螢幕，不只有高達 3000 nits 的鋒值亮度，還擁有令人驚豔的 522ppi 2K 解析度，連月亮上再微小的細節也能一覽無遺。

▲▼實測用單眼相機與Xiaomi 14 Ultra拍攝當晚的超級月亮，Xiaomi 14 Ultra更能拍出月球的細節。

出門在外最怕手機一下子就用到沒電，Xiaomi 14 Series搭載小米澎湃電池管理系統，Xiaomi 14 Ultra 更是升級至 5000mAh 電池，搭配80W無線快充，只需46分鐘即可充電量至 100% ，且記者實測整天長達12小時的拍攝及使用，到了晚上也還有30%的剩餘電力，只要洗個澡的時間，電量就又已充滿，完全是旅行中能陪伴你最長久的好夥伴。

▼與其帶上笨重的單眼相機增加「包袱」，不如隨手拿上手機去旅行吧！