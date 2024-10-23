北投輕奢泡湯度假2選！麗禧獨立湯屋、法餐1日遊　大地1泊1食48折

▲北投麗禧溫泉酒店半露天湯屋。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

濕冷天氣最適合泡湯，北投兩家五星飯店祭出相關優惠。麗禧溫泉酒店即日起推出冬季「暖心暖旅一日遊」專案，含獨立湯屋泡湯、C’est Bon 歐陸餐廳現代法式新菜，雙人5,260元+10%；北投大地則有「一泊一食住宿券」打48折，8,800元含雙人早餐，為忙碌生活按下暫停鍵，享受輕奢的小旅行。

北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店即日起至11月10日於官網祭出年度優惠，雅緻山景客房住宿券每張11,500元，約71折，可入住15坪客房一晚、含麗禧晨之光早餐兩客、免費享用客房迷你吧與迎賓水果、經典鳳梨酥點心，同時享館內露天風呂與戶外風呂設施。

▲▼北投麗禧溫泉酒店前菜「淡燻日本銀鮭」；湯品「松露牛肝菌菇湯」。（圖／北投麗禧溫泉酒店）

若時間有限，業者即日起推出「暖心暖旅一日遊」專案，與情人、閨蜜獨享雙人私密獨立湯屋90分鐘，沉浸在最濃郁天然的白磺溫泉中，洗去累積已久的疲勞，搭配 C’est Bon歐陸餐廳全新推出現代法式饗宴，專案價雙人5,260元+10%，換算下來泡湯加美食一人2,893元。

坐落於北投山林制高點的北投麗禧酒店，距離白磺溫泉源頭硫磺谷（大磺嘴）僅約1公里，承接最原汁原味的天然溫潤泉水，被綠意環抱的靜謐景觀，是北投區Google評價4.5顆星的高檔溫泉飯店。

▲大地酒店官網與館內同步推出線上旅展，原價18,480元的「一泊一食住宿券」只要8,800元。（圖／大地酒店提供）

大地酒店

大地酒店也是北投知名五星飯店，因應11月1日ITF台北國際旅展到來，飯店官網與館內同步推出線上旅展，原價18,480元的「一泊一食住宿券」只要8,800元，含雙人早餐，房內提供寶格麗BVLGARI沐浴備品、Dyson吹風機及小美犀語音智能助理，讓旅客享受高端住宿體驗，折扣達48折，並加碼買5張送1張。

▲▼每房皆備有BVLGARI綠茶系列沐浴組和Dyson吹風機；入住還能體驗飄雪造景的大眾風呂。（圖／大地酒店提供）

另外，歷年來的人氣商品「大地湯氛券」一套4張8,800元，購買後再加贈4-9月平日大眾風呂券2張。使用1張湯饗券可享受喜歡廳或月兒彎彎1,580元的套餐，以及4小時的大眾風呂體驗，2張則可兌換喜歡廳或月兒彎彎雙人套餐及獨立湯屋90分鐘；大地酒店Google評價也有4.4顆星。