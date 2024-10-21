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50嵐開賣新飲品「重焙烏龍拿鐵」！北、中部試賣門市一次看

▲▼50嵐推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」。（圖／50嵐提供）

▲50嵐推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」。（圖／50嵐提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「50嵐」有新飲料了，特意以人氣飲品「黃金烏龍」作為主角強勢推出升級版「重焙烏龍拿鐵」，醇厚烏龍茶結合香濃奶香更添風味，即日起於北區6門市、中區10門市搶先開喝。

▲▼50嵐推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」。（圖／50嵐提供）

▲重焙烏龍拿鐵於全台16門市搶先試賣。

50嵐推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」，選用全新茶葉經過細火慢慢深焙成醇厚烏龍茶，口感滑順、焙火香十足，再以茶湯與鮮乳1:1的比例調配製成，增添奶香的烏龍茶溫潤又好喝，中杯售價50元、大杯65元。

50嵐重焙烏龍拿鐵即日起於北區6門市包括南勢角店、長春店、縣總店、西寧店、內湖園區店、永康店，以及中區10門市包括桃園南平店、長庚ㄧ店、新竹竹科新店、中正店、台中健行店、向心南店、精誠店、沙鹿靜宜店、雲林斗六中山店及嘉義友愛店共16門市搶先試賣。

▲▼CoCo推莓莓系列。（圖／CoCo提供）

▲CoCo冬季限定「莓莓系列」回歸。（圖／CoCo提供）

另，CoCo冬季限定「莓莓系列」近日則重磅回歸，首推「莓莓派對」，選用酸甜草莓結合蔓越莓，搭配清爽四季春青茶，最後佐以新鮮檸檬片，每一口都能喝到果粒及清甜茶香，另一杯「莓莓戀人」則是草莓、蔓越莓與濃醇鮮奶、少量紅茶的組合，2杯售價皆為75元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 50嵐 CoCo

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