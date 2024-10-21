台南飯店線上旅展！住5星酒店一房一廳套房21折　享免費早餐

▲台南遠東香格里拉線上旅展開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南一直是國旅最熱門城市，想到府城吃好住好，當然不能錯過已經開跑的飯店線上旅展優惠！台南遠東香格里拉就推出住宿券優惠下殺21折起，最低每人每晚含早餐2300元；捷絲旅台南虎山館住宿券則下殺1.9折起，且假日不加價。

▲台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起。

■台南遠東香格里拉

台南遠東香格里拉即日起至11月10日於官方網站推出線上旅展，四款超值平日雙人住宿券，網羅熱門入住房型，超低優惠21折至23折。例如「豪華閣尊榮客房住宿一晚」2張券組優惠價1萬元，每晚每人2500元，含雙人早餐、可分次使用，還享有貴賓廊專屬禮遇，包含專人辦理住宿及退房程序、迷你吧免費飲品、傍晚雞尾酒及小點、套裝整燙1套服務、預約式會議室免費使用2小時、並可視房況延遲退房禮遇。

「特選尊榮客房住宿1晚」兩張券組則保證入住高樓層客房，優惠價9198元，平均每晚每人2300元，還有機會視房況免費升等至家庭房兩中床指定房型。



「尊榮客房三天兩夜住宿不含早餐」住宿券下殺21折、優惠價7500元，可入住寬敞15坪客房；每年熱銷的「雅仕套房住宿1晚」住宿券優惠價6200元，可入住27坪一房一廳套房，住宿期間享有貴賓廊專屬各項禮遇及早餐。

▲▼捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

■捷絲旅台南虎山館

捷絲旅台南虎山館推出超值1.9折起住宿優惠，如「好事成雙 鼓悅客房住宿券」每張3998元，平日可選擇雙人連住兩晚或一晚兩間，相當於每房每晚1999元。

「好運乘三 家庭客房住宿券」每張4999元，提供3種房型選擇，包含鼓趣客房、鼓迎家庭客房、鼓欣家庭客房，滿足不同床型需求，入住體驗更舒適。此券加贈奇美食品幸福工廠百元抵用券，並且旺日及假日入住不加價，周日至周五入住更享免費捷食藝早餐。

「套房連泊住宿券」每張9998元，雙人入住兩晚，自由選擇14坪大空間設有浴缸的鼓城家庭套房或禾雅套房，且旺日入住同樣無需加價。年年熱賣的捷絲旅聯合住宿券每張3088元，可任選旗下7間捷絲旅擇一入住，台南虎山館可入住鼓悅客房並享雙人早餐，11月30日前周一至周四入住還可限量免費升等至鼓迎家庭客房，住宿券優惠日期至2025年5月31日。

▲長榮酒店推出線上旅展。（圖／長榮酒店提供）

■長榮酒店

長榮酒店即日起推出線上旅展，聯合住宿券一套20張5萬8000元（每張平均2900元）、一套6張1萬9200元（每張平均3200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3399元選擇。

聯合住宿券使用規定包括：一張住宿券可入住旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南的酒店雙人房一晚並含早餐吃到飽；持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，嘉義長榮文苑酒店及台南台糖長榮酒店加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券。

▲國泰飯店觀光事業線上旅展推出和逸飯店全台五館聯合住宿券。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

■國泰飯店觀光事業

國泰飯店觀光事業線上旅展即日起開跑，並販售至11月10日，匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，共推出超過20個品項，住宿券最低27折起、餐券47折起。



其中連年暢銷的「聯合住宿券」售價3500元，今年祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，消費者可以親民價格入住和逸飯店台北、桃園、台南、高雄各館，體驗不同類型的住宿風格。