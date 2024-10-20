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開箱埼玉大宮光芒飯店！享高空早餐吃到飽、大浴場　5分鐘到車站

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於埼玉市的大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

位於埼玉市的大宮車站，可是關東地區的重要交通樞紐，不但到東京只要30分鐘左右，多條新幹線都會停經此處，想前往東北地區旅遊也很方便，成為許多內行人推薦的住宿地點。而鄰近大宮車站走路僅約5分鐘的「大宮光芒飯店（CANDEO HOTELS Omiya）」，周邊機能方便，還設有頂樓露天浴場，享受星空下的泡澡時光。

光芒飯店集團（CANDEO HOTELS）是許多高端商務客首選，旗下超過9成5的飯店都設有頂樓大浴場為特色之一，加上多選在地理位置優越、生活機能方便處，近年成為許多旅客赴日旅遊的熱門選擇。

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店鄰近JR大宮車站，附近百貨商場眾多、機能完善，走路3分鐘就是BIC CAMERA。（圖／記者蔡玟君攝）

「大宮光芒飯店」於2019年10月開幕，距離JR大宮車站西口走路僅約5分鐘，鄰近就是百貨、BIC CAMERA等大型商場，想要購物、找美食都很方便。

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店大廳享有高樓景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能享受高空早餐吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店特色之一就是將入住大廳與餐廳設於13樓處，大廳中心的水晶燈以大宮代表性的「盆栽」產業文化為意象設計，並將等候區與餐廳均設計為L型落地窗，讓旅客能俯瞰周邊都會風景，隔日還能享受以在地食材製作的高空早餐吃到飽。

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼飯店客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

館內共有321間客房、分為7種房型，客房大小從5坪至9坪不等；客房內於天花板處、房門後以鏡面設計與整面窗景營造寬敞感，窗邊更設有長型沙發，讓旅客能慵懶躺在此處欣賞窗外景色；館內所需備品則設置在13樓入住大廳處，可以免費取用。

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／カンデオホテルズ提供）

▲大宮光芒飯店的頂樓大浴場。（圖／カンデオホテルズ提供）

▲▼日本大宮光芒飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲自助洗衣設備。（圖／記者蔡玟君攝）

而在公共空間方面，飯店於14樓頂樓設有高空大浴場，分為室內與戶外，盡可能保留天空景色，讓旅客能享受星空下以溫熱池水洗去一身疲憊；在頂樓處也設有自助洗衣機，方便旅客使用。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關東旅遊 埼玉縣 埼玉旅遊 飯店旅館 商務旅館 大宮光芒飯店 亞洲旅遊

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