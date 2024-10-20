北市「美人樹賞花位置」一次看！4處正茂盛、3處待11月開花

▲士林官邸公園前的美人樹10月初就開出粉紅花朵，是北市最早開花的美人樹。（圖／公園處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

在台灣欒樹、韭菜花之後，花語為「依依不捨」的美人樹也依序在北市綻放。北市工務局公園處發現，士林官邸公園前的美人樹最早開出粉紅花朵，並列出台北美人樹攻略地圖，讓民眾置身浪漫花樹下，感受日常的小確幸。

▲北投田心仔綠地中段的美人樹，為自行車、健行客增添山光秋色。



公園處指出，最早開花的美人樹是在士林官邸公園前，10月初便已盛開，揭開花季序曲。目前市民大道、北投田心仔綠地、中山區林森公園等美人樹均已達盛花期，緊接著，11月初在士林葫蘆國小天橋自行車引道旁堤腳、北投磺港路奇岩一號公園及文山區木柵路等地，也將會進入花期。

▲木柵路的美人樹預計11月盛開。



其中，北投田心仔綠地中段的美人樹，為自行車、健行客增添山光秋色、大度路三段往淡水路旁的美人樹吸引遊客駐足拍照，中山區林森公園鳥居附近的美人樹正盛開；川流不息的市民大道上，也有粉紅花樹為繁忙交通增色。11月初，在士林環河北路三段葫蘆國小天橋自行車引道旁堤腳、北投磺港路奇岩一號公園旁，以及文山區木柵路等地，也會接著盛開。

▲▼大度路三段往淡水路旁的美人樹吸引遊客駐足拍照。



公園處表示，美人樹屬於錦葵科植物，雄蕊基部合生成雄蕊柱類似扶桑花，樹型如同美人般姿態柔美，枝葉翠綠茂盛，其花語為「依依不捨」。美人樹盛花期每年略有不同，大約在9月時著花且逐漸繁茂，吸引蜜蜂及蝴蝶尋芳採蜜，是大型鳳蝶或粉蝶秋冬季蜜源植物。

▲美人樹屬於錦葵科植物，樹型如同美人般姿態柔美，其花語為「依依不捨」。