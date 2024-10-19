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一揭魔鬼城神秘面紗！《臥虎藏龍》都來取景　地下藏大量恐龍化石

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新疆報導

世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，距離市區約100公里，獨一無二的雅丹地貌，形塑出彷彿埃及法老獅身人面像、孔雀、獅子、桂林山水等意象，被評選為《中國最美三大雅丹》中的第一名，自1986年來，已累積150多部影劇在此拍攝，包含知名的《臥虎藏龍》、《英雄》都曾在此取景。

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲世界魔鬼城被評選為《中國最美三大雅丹》。（圖／記者彭懷玉攝）

魔鬼城景區長約5公里、寬約3公里，一億年前白堊紀曾是巨型湖泊，在地殼運動上升為陸地，與五彩灘同為雅丹地貌代表。導覽員介紹，魔鬼城看似荒涼實則瑰寶，1964年經過溝壑時挖掘出白色翼龍化石，之後陸續發現大量恐龍化石，也因此，景區仿真做出恐龍骨骼模型、恐龍蛋等造景，讓旅客穿越古今巡遊聖地。

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼魔鬼城秋天屬於旅遊旺季，單日遊客量達19,000人，建議天氣好時的日落前後過來。（圖／記者彭懷玉攝）

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

浩瀚無垠的戈壁荒漠，矗立著形狀各異的巨大石柱，尤其在夕陽西下時，陽光灑落岩石群間，充滿瑰麗的色彩，是最適合遊覽魔鬼城的時間點，獨特景致吸引了《臥虎藏龍》、《英雄》、《七劍下天山》等多不勝數的鉅作在此拍攝。

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼造訪時雲層太厚，沒能捕捉到陽光灑在雅丹上的瑰麗感。（圖／記者彭懷玉攝）

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

說到魔鬼城之名由來，實際上是夜間風起時，景區刮起大風發出鬼哭狼嚎的聲響，聽起來令人毛骨悚然，因此人們稱之為「魔鬼城」，風城之名也不脛而走，蒙古人則將此地稱為「蘇魯木哈克」。

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲搭車遊覽十分便利，一共會停留五個站點，圖為《七劍下天山》拍攝地。（圖／記者彭懷玉攝）

搭區間車遊覽十分便利，一共會停留五個站點，途經百里油田、看賓士的駿馬、《七劍下天山》拍攝地、《臥虎藏龍》和《英雄》取景地，最後再到恐龍谷，岩石日積月累形成千姿百態的奇觀，又被命名為「天安門」、「大前門」、「獅身人面像」、「桂林山水」、「烽火台」等，沿途能聆聽專業的講解。

▲世界魔鬼城位於克拉瑪依市烏爾禾區，擁有獨一無二的雅丹地貌,新疆景點,新疆烏爾禾魔鬼城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲魔鬼城新開發的自駕景區，猶如放大版「林口大峽谷」，也能在此欣賞日落。（圖／記者彭懷玉攝）

而魔鬼城新開發的自駕景區，猶如放大版「林口大峽谷」，也能在此欣賞日落。景區表示，魔鬼城秋天屬於旅遊旺季，單日遊客量達19,000人，建議天氣好時的日落前後過來，更有機會看到瑰麗的紅色雅丹地貌。經查，世界魔鬼城景區門票一人42元、景點區間車票一人20元（單位：人民幣）。

關鍵字： 新疆旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 遊覽新疆 世界魔鬼城 烏爾禾魔鬼城 中國最美三大雅丹

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