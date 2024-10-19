ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市首波河濱花海來了！5百坪百日草在北投　順遊水中步道賞夕陽

▲北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開。（圖／北市水利處提供）

▲北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開。（圖／北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

北市首波河濱花海來了！北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開，逾5百坪花海由粉紅、橘紅、桃紅等各色白日草所構成，糖果般的色系相當繽紛，即日起持續美到11月底。

▲北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開。（圖／北市水利處提供）

▲數萬株的百日草在秋風吹拂下綻放，把河濱染上了鮮豔的粉紅、橘紅、桃紅等色調。

北市水利處表示，這次以撒播方式營造花海，選用重瓣品種的百日草，其花色眾多，有黃、紅、白、粉紅、橘、桃紅等，花朵直徑最大可達10公分。水利處透露，花海面積達1800平方公尺（約544坪），放眼望去令人心曠神怡。

▲北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開。（圖／北市水利處提供）

▲為了讓民眾近距離賞花，也在花叢內設計小徑可巡遊，以及兔子等小動物看板等打卡點。

數萬株的百日草在秋風吹拂下綻放，把河濱染上了粉紅、橘紅、桃紅等色調，形成秋日最浪漫風景。此外，為了讓民眾近距離賞花，也在花叢內設計小徑可巡遊，以及兔子等小動物看板等打卡點，增添賞花趣味。

▲北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開。（圖／北市水利處提供）

▲花朵直徑最大可達10公分。

民眾可由雙溪橋（兒童新樂園）旁自行車牽引道進入雙溪河濱公園，透過洲美便橋，進入河雙21河濱公園；單車族能由百齡右岸河濱公園往雙溪河口方向騎乘，經過後港1號及2號橋，穿越洲美便橋，進入河雙21河濱公園，即可到達花海區。

▲「河雙21河濱公園遊戲場」坐落於洲美大橋下方，今年五月底開放。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

▲「河雙21河濱公園遊戲場」坐落於洲美大橋下方，今年5月底開放。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

賞完花後，北投「河雙21號河濱公園遊戲場」去年5月底甫開放，其一亮點是有號稱全北市河濱最高的溜滑梯，7公尺高的巨塔溜滑梯十分刺激，能讓孩童體驗一溜而下的快感，加上鄰近雙溪濕地公園，可以走進水中步道，於生態池中心觀賞動植物，也能漫步到園區制高點平台，遠眺外雙溪與基隆河交會河口風景，一次收進公園全景和絕美夕陽，2022年完工時蔚為人氣景點。

▲「雙溪濕地公園」位於兒童新樂園對面。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「雙溪濕地公園」可以走進水中步道，也能漫步到制高點平台，遠眺外雙溪與基隆河交會河口風景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「雙溪濕地公園」位於兒童新樂園對面。（圖／記者彭懷玉攝）

河雙21號河濱公園交通方式：

開車：GOOGLE地圖搜尋「河雙21號河濱公園」，可停到台北兒童新樂園停車場。

公車：搭乘756、757、藍29公車，至「建民里」站下車，往南走承德路六段/台2乙線朝承德路六段331巷前進，右轉進入福國路，向左轉進入承平路，接著走洲美街即可抵達河雙21河濱公園花海區。

捷運：淡水信義線「劍潭站」3號出口出站，捷運劍潭站（北藝中心）站上車，轉乘公車68，至「福美承平路口」下車，往東走福美路朝承平路前進，接著走洲美街（約500公尺），即可抵達延平河濱公園花海區。

自行車：Youbike 2.0 洲美蜆仔港公園站、洲美公園站、福國承德路口、兒童新樂園站、後港公園。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 河雙21號河濱公園 百日草花海 雙溪濕地公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

推薦閱讀

米其林拉麵「蔦」再度登台

米其林拉麵「蔦」再度登台

台北夜生活攻略！分享6家街邊酒吧

台北夜生活攻略！分享6家街邊酒吧

5百坪百日草花海在北投！美到11月底

5百坪百日草花海在北投！美到11月底

35年牛肉麵第一代老闆遠從河南來台！

35年牛肉麵第一代老闆遠從河南來台！

桃園6處追「紫金山–阿特拉斯」彗星

桃園6處追「紫金山–阿特拉斯」彗星

9米「樂高人」首次降落高雄衛武營

9米「樂高人」首次降落高雄衛武營

4大速食店萬聖節限定美食大集合

4大速食店萬聖節限定美食大集合

壓不住的爆滿餡料！板橋巨無霸車輪餅

壓不住的爆滿餡料！板橋巨無霸車輪餅

《黑白大廚》安東湯麵交通、吃法攻略

《黑白大廚》安東湯麵交通、吃法攻略

影／當一回韓劇女主角！

影／當一回韓劇女主角！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北第1家「六扇門」試營運

聚餐不限時！台中老宅改建茶飲私房菜

「名勝世界壹號」2025年航程曝光！

北市「2萬聖活動」市集、踩街免費玩

台北知名「窩著咖啡」10月歇業

八方雲集金牌牛肉麵這分店吃得到

「鳴日號、兩鐵列車」遊花蓮4千有找

嘉義最美解憂山城美食、景點攻略

桃園6處追「紫金山–阿特拉斯」彗星

京都自助旅行新手攻略！必去觀光購物景點推薦

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

米其林拉麵「蔦」再度登台

台北夜生活攻略！分享6家街邊酒吧

5百坪百日草花海在北投！美到11月底

35年牛肉麵第一代老闆遠從河南來台！

桃園6處追「紫金山–阿特拉斯」彗星

9米「樂高人」首次降落高雄衛武營

4大速食店萬聖節限定美食大集合

壓不住的爆滿餡料！板橋巨無霸車輪餅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366