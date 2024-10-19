北市首波河濱花海來了！5百坪百日草在北投　順遊水中步道賞夕陽

▲北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開。（圖／北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

北市首波河濱花海來了！北投「河雙21號河濱公園」迎來百日草盛開，逾5百坪花海由粉紅、橘紅、桃紅等各色白日草所構成，糖果般的色系相當繽紛，即日起持續美到11月底。

▲數萬株的百日草在秋風吹拂下綻放，把河濱染上了鮮豔的粉紅、橘紅、桃紅等色調。

北市水利處表示，這次以撒播方式營造花海，選用重瓣品種的百日草，其花色眾多，有黃、紅、白、粉紅、橘、桃紅等，花朵直徑最大可達10公分。水利處透露，花海面積達1800平方公尺（約544坪），放眼望去令人心曠神怡。

▲為了讓民眾近距離賞花，也在花叢內設計小徑可巡遊，以及兔子等小動物看板等打卡點。

數萬株的百日草在秋風吹拂下綻放，把河濱染上了粉紅、橘紅、桃紅等色調，形成秋日最浪漫風景。此外，為了讓民眾近距離賞花，也在花叢內設計小徑可巡遊，以及兔子等小動物看板等打卡點，增添賞花趣味。

▲花朵直徑最大可達10公分。

民眾可由雙溪橋（兒童新樂園）旁自行車牽引道進入雙溪河濱公園，透過洲美便橋，進入河雙21河濱公園；單車族能由百齡右岸河濱公園往雙溪河口方向騎乘，經過後港1號及2號橋，穿越洲美便橋，進入河雙21河濱公園，即可到達花海區。

▲「河雙21河濱公園遊戲場」坐落於洲美大橋下方，今年5月底開放。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

賞完花後，北投「河雙21號河濱公園遊戲場」去年5月底甫開放，其一亮點是有號稱全北市河濱最高的溜滑梯，7公尺高的巨塔溜滑梯十分刺激，能讓孩童體驗一溜而下的快感，加上鄰近雙溪濕地公園，可以走進水中步道，於生態池中心觀賞動植物，也能漫步到園區制高點平台，遠眺外雙溪與基隆河交會河口風景，一次收進公園全景和絕美夕陽，2022年完工時蔚為人氣景點。

▲▼「雙溪濕地公園」可以走進水中步道，也能漫步到制高點平台，遠眺外雙溪與基隆河交會河口風景。（圖／記者彭懷玉攝）

河雙21號河濱公園交通方式：



開車：GOOGLE地圖搜尋「河雙21號河濱公園」，可停到台北兒童新樂園停車場。



公車：搭乘756、757、藍29公車，至「建民里」站下車，往南走承德路六段/台2乙線朝承德路六段331巷前進，右轉進入福國路，向左轉進入承平路，接著走洲美街即可抵達河雙21河濱公園花海區。



捷運：淡水信義線「劍潭站」3號出口出站，捷運劍潭站（北藝中心）站上車，轉乘公車68，至「福美承平路口」下車，往東走福美路朝承平路前進，接著走洲美街（約500公尺），即可抵達延平河濱公園花海區。



自行車：Youbike 2.0 洲美蜆仔港公園站、洲美公園站、福國承德路口、兒童新樂園站、後港公園。