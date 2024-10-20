萬聖節限定！手搖飲「2大配料免費加」限時11天開跑

▲頃刻間推萬聖節限定免費加料活動。（圖／頃刻間提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻萬聖節商機，手搖飲品牌「頃刻間」特意祭出「免費加料」活動，只要購買任一飲品即可享「黑糖珍珠」、「糯香圓仔」直接免費加，一次就能爽加2種料，10月21日起限時11天開跑。

▲「黑糖珍珠」及「糯香圓仔」通通可以加。

頃刻間推萬聖節限定「免費加料」活動，10月21日起至10月31日期間只要於門市購買任一飲品即可直接多加「黑糖珍珠」及「糯香圓仔」，一次就能免費吃到2種配料，咀嚼控肯定要加爆。

頃刻間的「波霸珍珠」是經由慢火熬煮結合黑糖，口感Q彈入味，「糯香圓仔」則採用無添加任何色素及防腐劑的紅白小湯圓，軟中帶Q，每一口都是滿滿香甜糯米味。

▲CoCo「2杯99元」超殺優惠改版升級 。（圖／CoCo提供）

另，CoCo「2杯99元」限定優惠升級了，網羅7款人氣飲品包括百香雙響炮、奶茶三兄弟、珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、綠茶養樂多、沐春風-鮮奶綠、莓莓派對可享「任選2杯99元」優惠，品項皆為大杯，且不限購，糖度冰量也開放任選，優惠飲品依各門市販售為主、售完為主，提醒須使用都可訂線上點餐才可享優惠，部分門市、商場門市不參與此活動。