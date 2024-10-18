司馬庫斯「2025櫻花季時間曝光」！部落9成已滿房　順遊路線先看

▲新竹「2025司馬庫斯櫻花季」確定在2/8開跑，部落訂房已近全滿。（資料照／新竹縣交旅處提供）

記者彭懷玉／台北報導

準備賞櫻民眾注意！武陵農場近日宣布，將在11月1日上午8點半開放預訂明年2月櫻花季住宿，而新竹「2025司馬庫斯櫻花季」也確定在2月8日開跑，部落長老拉互依(Lahuy)指出，126間房約9成已客滿，剩下最後一周還有一些空房，不過，他也透露，最後一周花況通常比較不好。

「2025司馬庫斯櫻花季」將在2月8日到3月9日為期一個月登場，每年到了2月，許多旅人不辭辛勞奔波上山，就為了一睹粉紅櫻花海的魅力。不過，部落長老拉互依(Lahuy)透露，自10月1日開放訂房，目前約9成房間都已被訂滿，僅最後一周還有零星空房，若想碰碰運氣的民眾還有機會。

▲司馬庫斯又有「上帝的部落」之稱，2000棵櫻花樹種植在海拔1500公尺泰雅族部落。（資料照／新竹縣交旅處提供）

司馬庫斯又有「上帝的部落」之稱，2000棵櫻花樹種植在海拔1500公尺泰雅族部落，有台灣山櫻花、緋寒櫻、日本昭和櫻、八重櫻，滿山遍野的花海猶如一座粉色仙境。其中，櫻花季房價以佳美屋雅房最平價，一晚僅需2300元，喜樂屋小套房睡一晚則為3000元，最高級的迦南四人套房要價8000元一間，司馬庫斯部落共有126間房供旅客入住，不過目前已近滿房，民眾不妨轉往周邊泰崗部落、鎮西堡等地尋覓旅宿。

另外，新竹霞喀羅櫻花谷、萬里山園也是推薦的人氣景點，都能感受被粉嫩櫻花包圍的幸褔感。





▲新竹尖石老鷹溪步道。（資料照／記者彭懷玉攝）

除了司馬庫斯之外，尖石鄉境內還有老鷹溪步道、青蛙石天空步道、秀巒野溪溫泉、北得拉曼巨木步道等自然系去處，能徜徉在大自然中森呼吸，在寒冬中泡湯，藉此舒緩身心。