大稻埕遊客中心增「茶席」造景！免費拍6大場景　預約方式一次看

▲觀傳局以1950年代「南糖北茶」為發想，於大稻埕遊客中心新設復古場景「太平茶席」，另在「稻江公學校」場景增添懷舊童趣佈置。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／台北報導

大稻埕遊客中心自2021年打造5大復古場景，供民眾免費拍攝，近日再添新造景。觀傳局今（18日）指出，以1950年代「南糖北茶」為發想，新設復古場景「太平茶席」，另在「稻江公學校」場景增添懷舊童趣佈置，擺放早期舊照片、課本等，帶旅客走進屬於大稻埕的茶金歲月。

▲今年新設「太平茶席」復古場景，設置榻榻米及品茶用品，呈現早期「喫茶」氛圍。（圖／觀傳局提供）



大稻埕遊客中心2、3樓有燈籠海、中藥行等5處復古場景供旅客換裝拍照，觀傳局介紹，今年新設「太平茶席」復古場景，設置榻榻米及品茶用品，並展示台灣茶葉相關書籍，呈現早期「喫茶」氛圍，帶旅客走進大稻埕的茶金歲月。

▲大稻埕遊客中心自2021年打造5大復古場景，供民眾免費拍攝。（資料照／記者彭懷玉攝）



觀傳局說，此造景是參考「南糖北茶」的歷史風貌，以大稻埕地區早期為北部外銷茶葉據點為構想，另外也更新原有「稻江公學校」佈置，展示台灣早期「阿不倒」童詩，並擺放著早期舊照片、生活公約及課本，營造懷舊氣息。

▲統計今年9月份，大稻埕遊客中心訪客數每日平均約逾300人次。（圖／觀傳局提供）



觀傳局指出，統計今年9月份，大稻埕遊客中心訪客數每日平均約逾300人次；想體驗換裝的旅客，建議提前一個月上網預約，換裝拍攝以2小時為限，而單拍造景則沒有時間限制，或是也能自行穿著復古服飾前來。

▲旅客即日起參加復古服飾換裝體驗並完成問券，還可獲贈「大稻埕復古手搖竹扇」1支。（圖／觀傳局提供）



此外，旅客即日起參加復古服飾換裝體驗並完成問券，還可獲贈「大稻埕復古手搖竹扇」1支，數量有限、送完為止。