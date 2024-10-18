振興花蓮「鳴日號、兩鐵列車」限定開賣！最低每人4千元有找

▲雄獅旅遊推出「鳴日號」、「兩鐵列車」振興花蓮觀光。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

雄獅旅遊宣布與花蓮縣政府、台灣樂活永續協會、台灣鐵路公司合作，推出「鳴日號」、「兩鐵列車」振興花蓮觀光，優惠價每人9,999元起，將帶旅客以低碳旅遊體驗花蓮在地美景。預計此波近1000人報名參加，同時透過採購在地元件及二次消費，預計可創造逾3000萬的花蓮觀光產值。

▲大農大富平地森林園區享受森林浴。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅旅遊表示，「鳴日號」有台灣最美觀光列車之稱，此次特別為振興活動結合花蓮周邊資源，提供高規格服務體驗，帶旅客深度體驗自然美景與人文，如規劃專屬席次阿勒飛斯歌舞大型演出，欣賞部落歌舞表演，並前往馬太鞍溼地生態園區，邀請部落在地達人帶領生態走讀，深入探索阿美族傳統文化。

▲專屬席次阿勒飛斯歌舞大型演出。（圖／花蓮縣政府原住民行政處提供）



價格部分，行程原價19,000元起，此次振興優惠價每人9,999元起，限量500人；若喜歡輕鬆騎旅的旅客，秋季正是稻穗豐收的最佳時節，推薦搭乘「兩鐵列車」沿著玉富自行車道騎行穿梭金黃色稻穗田園並打卡板塊交界地標，另外也有倘佯大農大富平地森林享受森林浴，貼心安排瑞穗溫泉飯店的療癒行程，在全台唯一碳酸鹽溫泉中放鬆身心，行程原價每人5,999元，振興優惠價每人3,999元起。

▲花蓮振興專案團體行程今（18日）於雄獅旅遊官網開賣。（圖／雄獅旅遊提供）



花蓮振興專案團體行程今（18日）於雄獅旅遊官網開賣，亦可洽全省旅天下加盟店或各大旅行社購買。此外，結合花蓮縣政府「永續遊花蓮」團體振興獎勵，另有規劃17條特色行程，帶領旅客欣賞五月天演唱會，或是體驗懷舊林業風情。

▲馬太鞍溼地生態園區探索阿美族傳統文化。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅旅遊表示，為共同振興花蓮觀光，目前也正籌備台鐵「EMU3000新自強號」與「蒸汽火車」相關遊程。其中去年與台灣鐵路公司合作、由雄獅主辦的蒸汽火車之旅，特別規劃於今年12月重現，自花蓮出發行駛至玉里，這也是睽違5年再度行駛於該路段，預計11月上旬正式對外啟售。

此外，搭配花蓮縣政府「永續遊花蓮」團體振興獎勵，推出台北、台中、高雄各地出發共17支花蓮行程，主推三天兩夜花蓮遊，前往林田山林業文化園區進行山林走讀，深入探索東台灣林業的發展歷程，並在宛如童話小鎮的湖畔品嚐星巴克咖啡，安排夜宿理想大地渡假村，體驗運河畔景觀房一泊二食，每人4,999元起。其中也規劃前往東大門參與五月天演唱會，晚上入住花蓮福容大飯店，品嚐花蓮特色點心，欣賞太平洋最美日出海景，每人6,500元起。

▲▼觀光列車「環島之星夢想號」將於12月30日卸下迪士尼塗裝。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，觀光列車「環島之星夢想號」將於12月30日卸下迪士尼塗裝，對此，易遊網推出「環島之星夢想號最後巡禮」活動，祭出限定段點的「體驗套票」每人最低690元起、「東西部環島列車套票」3,590元，加碼再贈1,134元的史迪奇迴力車盲盒、套裝行程最高現折2千元。業者透露，在卸下迪士尼塗裝後，新的彩繪主題要等明年一月份首航記者會才會公開。