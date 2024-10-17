27折起「5飯店線上旅展」一次看！假日不加價、贈近4千元餐車晚餐

▲擁有新北最美旅店之稱的捷絲旅台北三重館。（圖／捷絲旅提供）



記者彭懷玉／綜合報導

隨著ITF台北國際旅展11月1日開幕在即，愈來愈多旅宿釋出最新優惠。以下整理出「5大飯店線上旅展」，晶華與捷絲旅線上旅展明（18日）起開跑，天成飯店集團聯合住宿券一張3,200元，最低2.7折起，平日住宿一晚含早餐，想度假的旅客不妨作為參考。

Just Sleep捷絲旅

晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅線上旅展將於明（18日）中午12點準時開賣，聯合住宿券每張3,088元，可任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台7館入住。

▲捷絲旅官網線上旅展將於10月18日中午12點準時熱賣，超人氣聯合住宿券每張3,088元。（圖／捷絲旅提供）



入住捷絲旅台北西門館的精緻客房或精緻雙人房，周日至周四加價600元即可入住，加贈自助式早餐兩客；擁有新北最美旅店之稱的台北三重館，距離「空軍三重一村」也只要14分鐘路程，雙人同行可於周日至周四入住行政客房，再贈自助早餐兩客。

高雄中正館及花蓮中正館更祭出入住豪華四人房加贈自助式早餐的超值專案，直逼2折。此次旅展，可入住日期為10月18日至2025年5月31日。持旅展券於官網訂房加購高鐵車票享78折起優惠，以上房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。

▲晶華雲天露臺家庭房。（圖／晶華酒店提供）



台北晶華酒店

在實體旅展開跑前，晶華自明（18日）起至11月4日於官網舉辦線上旅展，集團旗下台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅都將加入銷售。10月25日至11月4日期間，晶華酒店一樓栢麗廳前方也會設置「2024台北國際旅展．晶華快閃店」，讓附近居民就近採購。

台北晶華酒店主打可一次選擇多家飯店及餐廳使用的「環遊晶華住宿券」及「晶華任意門餐券」。另也推出「全家愛旅行」客房住宿券，兩大兩小入住17坪的雲天露臺客房僅需7,999元，折數約3.5折。另有8,999元的「餐車巴士一泊二食」住宿券、內含價值近4,000元的雙人餐車巴士晚餐。

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」每張3200元。（圖／天成飯店集團提供）



天成飯店集團

天成飯店集團集結旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出六館擇一聯合住宿券，最低2.7折起，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元。憑一張券可六館擇一於平日雙人入住使用，含1-2客早餐；兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含2-4客早餐。位於桃園的天成逸旅-朋趣豪華露營推出雲端號平日雙人住宿體驗，一泊四食7,299元。

▲憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價，再享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。（圖／天成飯店集團提供）



此外，亦推出旅展限定加碼好康，憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價，再享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，若入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可平日入住溫馨家庭四人房，享2-4客當晚消夜與翌日早餐一泊二食。

▲大直維多麗亞酒店時尚客房。（圖／大直維多麗亞酒店）



大直維多麗亞酒店

大直維多麗亞酒店即日起在線上平台販售旅展優惠，原價13,167元的豪華客房一泊一食住宿券，下殺3.6折到4,690元，此外，更推出「維醺假期一泊一食一暢飲」雙人住宿券4.5折，旅展限定價6,990元，加碼贈送美麗華摩天輪券2張。

▲瓏山林台北中和飯店「1+1超值套券組」5,200元一組，下殺3折。（圖／瓏山林台北中和飯店提供）



瓏山林台北中和飯店

瓏山林台北中和飯店住宿券3折起，旅展住宿優惠共有「一泊朝食住宿券」2,900元一張 、「家庭出遊住宿券」4,999元一張，以及「1+1超值套券組」5,200元一組，住宿券於元旦、除夕、初一、228連假、清明連假、端午連假與寒、暑假均可使用。

▲瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「2天1夜小旅行」10,800元／張。（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）



瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店旅展住宿優惠4.4折起、湯屋券買5送2，「2天1夜小旅行」每房10,800元，旅客可依自身旅遊需求，任選安排2人一泊二食或3人一泊二食或4人一泊朝食，旅展優惠可於旺日、寒假與10個指定周六入住不加價。