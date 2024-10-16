今年2688多萬人赴日旅遊！這3月觀光消費「暴增41%」　有望創新高

▲日本觀光市場回溫，今年訪日旅客數量有望創新高。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

自從全球新冠疫情結束以後，受到日圓貶值的影響，大批來自各國的觀光客蜂擁前往日本旅遊。根據日本觀光局統計，今年1月至9月，已有超過2688萬人次的外國遊客造訪日本，不僅超越了2023年全年的2507萬人，更有望挑戰2019年3188萬人的歷史最高紀錄。

綜合《產經新聞》、《讀賣新聞》等日媒報導，由於史上罕見的日圓貶值和物價飆升，日本觀光市場回溫，今年訪日旅客數量截至9月為止已達2688萬200人次，其中在9月的訪日遊客中，南韓人次最多，達65萬6700人，其次為中國65萬2300人，再來是台灣47萬600人、美國19萬1900人和香港17萬200人。

另外，在觀光消費部分，日本在今年7至9月的觀光消費額達到1兆9480億日圓（約新台幣4255億），比去年同期大幅提升41.1%，更比2019年同期增加64.8%，而在4至6月的赴日遊客旅行消費則是創出單季歷史新高。從國家和地區來看，中國遊客消費額達4420億日圓，占整體的20%多；其後依次是美國、台灣、韓國和香港。

日本政府有野心，日本觀光市場有望在今年創下新的歷史高點，並在2030年達到每年6000萬名觀光客、消費金額15兆日圓的目標。

不過，報導也指出，隨著外國遊客的大幅增加，一些問題也隨之浮現，像是京都的外國遊客過多，導致公車站龍擠滿人，知名景點如清水寺、伏見稻荷大社也是人山人海，導致日本國內的高中修學旅行（校外教學旅行）開始避免京都和國外為目的地。