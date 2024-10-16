慶得獎！住淡水福容海景房送墾丁1晚　神旺享房型升等、延退至2點

▲淡水福容大飯店再度獲《網路溫度計DailyView》「觀光休閒領域星級旅館類」大獎。（圖／福容淡水漁碼店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

雙北有兩家飯店因得獎推優惠！淡水福容大飯店再度獲《網路溫度計DailyView》「觀光休閒領域星級旅館類」大獎，四人同行平日入住無敵海景房7,599元，除了含早餐，破天荒再贈平日四人入住福容徠旅墾丁店一晚；雙人住一晚神旺商務酒店雅寓客房4,700元起，再享延遲退房、房型升等、海陸饗宴早午餐等禮遇。

▲▼淡水福容海景豪華客房；墾丁徠旅外觀。（圖／福容淡水漁碼店提供）

福容大飯店淡水漁人碼頭

繼第三屆、第五屆獲獎之後，福容大飯店淡水漁人碼頭再度榮獲「觀光休閒領域星級旅館類」大獎，為歡慶獲獎，即日起至2025年1月20日，四人同行平日入住無敵海景房7,599元，贈送豐盛早餐，破天荒再贈平日免費入住墾丁大街的福容徠旅墾丁店四人房一晚，假日入住也僅需加1000元，早餐享買一送一，每日限量10間。

▲▼神旺商務酒店祭出「2024神旺線上旅展」住房專案，相當於4折優惠。（圖／神旺商務酒店提供）



神旺商務酒店

鄰近中山捷運站，館藏擁有逾150件雕塑藝文品的「神旺商務酒店」，近來被英國知名的「Time Out」推薦為「The best hotels in Taipei」。對此，業者祭出全年最殺線上旅展，凡於即日起至11月5日官網訂房、2025年2月28日前入住，雅寓客房雙人入住4,700元起，再享延遲至下午2點退房、房型升等至面萬坪公園綠地的「景寓客房」、澎派海陸饗宴早午餐等禮遇，旅客能在房內發懶，欣賞逾30部院線電影，相當於4折優惠。