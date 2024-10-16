4家餐飲周年慶優惠！金子半之助送5折券　一風堂拉麵買1送1

▲金子半之助10周年慶，消費經典天丼就送半價優惠券。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

不只百貨公司，餐飲業也有周年慶優惠！福勝亭3款定食（原價210元）特價169元，日本金子半之助消費經典天丼送5折優惠券，一風堂今日全台門市「白丸元味拉麵」限量買一送一。

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

福勝亭

福勝亭周年慶優惠今日起至10月27日連推12天，原價210元的開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食及黃金魚排定食，全部特價169元，等於現省41元。周年慶期間，店內白飯、味噌湯、高麗菜絲一樣可以續加吃到飽。活動僅限內用、外帶，外送平台不適用。

▲一風堂最經典款拉麵「白丸元味」。（圖／一風堂提供）

一風堂

來自日本的一風堂今日推出創業39周年優惠，今日全台門市「白丸元味拉麵」買一送一。業者提醒，每店限量39組，依入店順序發放號碼牌，每人最多可領取1張號碼牌，每張號碼牌最多可供2人使用，結帳時須出示號碼牌方可折抵，須當場使用完畢，不提供外帶、打包、外送。

▲金子半之助即日起至11月10日推出「食年一刻感謝祭」活動。（圖／金子半之助提供）

日本金子半之助

日本金子半之助歡慶來台10年，即日起至11月10日推出「食年一刻感謝祭」活動，凡到店用餐消費經典天丼，即贈送主餐5折優惠兌換券1張，數量有限，送完為止。

▲身分證對中「3281」4碼，高雄汕頭泉成沙茶火鍋送20盎司大肉盤。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

汕頭泉成沙茶火鍋中山創始

高雄汕頭泉成沙茶火鍋中山創始店也有周年慶優惠，10月31日前的平日時段，內用消費滿2000元，提前一日預約並登錄活動，身分證對中「3、2、8、1」4碼數字，就送20盎司的巨大肉盤（牛肉加豬肉），中3碼也有10盎司肉盤。