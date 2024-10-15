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台東美食地圖大公開　「台東100碗」帶你尋找最道地風味

▲「台東100碗」帶你尋找最道地風味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東100碗」帶你尋找最道地風味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

以絕美山海景觀聞名的台東，不僅是熱氣球的故鄉，更是美食天堂！為讓更多人品嚐到台東道地風味，台東縣政府精心打造「台東100碗」美食指南，邀請10位跨領域名人評審，歷時數月走遍山海縱谷，嚴選85家最具代表性餐飲，讓來台東的遊客都能體驗道地美食。

台東縣政府表示，台東憑藉得天獨厚的地理環境與豐富多元文化，無論南迴、縱谷、海岸線到台東市區，都擁有多元特色美食，為了讓更多人認識台東美食，日前邀請10位評審，包括飲食生活作家葉怡蘭、美食家胡天蘭、台東縣慢食協會理事長涂裕苓（土豆）；原民歌手舒米恩．魯碧、ABAO阿爆、「台東製造」創辦人廖祐笙、「南迴永續旅行聯盟」發起人武撒恩．卡羅、Sinasera 24行政主廚楊柏偉、關山「黃媽媽手作客家小館」主理人陳瑞姬（黃媽媽）、以及在地名人建築師林坤層，以「台東100碗」為主題，為遊客推薦山海線特色或部落廚房風味美食，體驗道地台東美味。

▲「台東100碗」帶你尋找最道地風味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東100碗」帶你尋找最道地風味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「這些美食你吃過幾碗？」台東縣長饒慶鈴指出，這次「台東100碗」得獎名單，完全展現出台東美食的多元性與融合創新，得獎名單也是許多台東人日常聚餐口袋名單，但外地朋友不一定知道，歡迎全台民眾前來台東，透過品嚐「台東100碗」，親自感受台東美食背後的人情與文化魅力。

台東縣交通及觀光發展處表示，這次「台東100碗」涵蓋了山林、海岸、鄉鎮及都市的美食足跡。其中，來自東海岸線的成功鎮「旗遇海味」與長濱鄉的「巨大少年咖啡館」分別榮獲3碗居冠。此外，獲得2碗肯定的店家共有11家，分別是台東市的「蔥薑蒜料理小廚」、「鄰家蒸餃」、「幸福綠豆湯」與「津芳冰城」；東海岸線東河鄉的「錦鸞越南美食」、長濱鄉的「邱爸爸海味」、「慕樂香草與麵包（小藍點香草麵包）」與「迷你義式冰淇淋mini Gelato」；縱谷線關山鎮的「痴愛玉」、以及南迴線太麻里鄉的「撒花咖啡」與「鼎倫牛肉麵」。更多有關「台東100碗」完整得獎名單，請至官方網站查詢(https://topic.udn.com/event/taitung_100bowlsaward)

▲「台東100碗」帶你尋找最道地風味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東100碗」帶你尋找最道地風味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關鍵字： 台東100碗 美食 台東

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