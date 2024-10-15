迪士尼冰雪奇緣世界首次迎「飄雪聖誕」！還能參加艾倫戴爾慶典

▲「A Disney Christmas」將於11月15日至2025年1月1日登場。（圖／香港迪士尼樂園提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

離台灣最近的迪士尼聖誕要來了！香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」將於11月15日至2025年1月1日登場，範圍從美國小鎮大街，延伸至全球最大的《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，而「魔雪奇緣世界」首次迎來飄雪聖誕，艾倫戴爾小鎮也將布置節日裝飾，旅客可參加艾倫戴爾特色慶典。

▲香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」獨有節日傳統，將迎接魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕。



在10月31日前仍是「Disney Halloween Time」，經過2周後，活動換上聖誕節主題，包括「迪士尼聖誕音樂Live」、「米奇與好友聖誕舞會」及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等，旅客可與迪士尼朋友共度暖心佳節。令粉絲興奮的是，艾莎的冰雪魔法將帶來飄雪聖誕，安娜女王也會出現在艾倫戴爾皇室自助早餐的互動環節中。

▲在艾倫戴爾港畔餐廳享用美食，有機會近距離見到安娜女王光臨。



11月23日起的三個周末，「迪士尼聖誕音樂Live」會在奇妙夢想城堡舞台上演，邀請台灣歌手閻奕格、李幸倪 Gin Lee、Morissette*等不同地區的歌手，與迪士尼角色合唱，呈現溫馨聖誕樂曲。

▲旅客可參加奇妙夢想城堡前的倒數派對。



到了跨年夜，旅客可參加奇妙夢想城堡前的倒數派對，欣賞光影、煙花與無人機表演，一同迎接2025年。同時，迪士尼朋友將會穿著節日服裝驚喜現身，大街餐廳由 Coca-Cola® 呈獻聖誕精選套餐，並伴隨聖誕歌詠團現場演唱。

▲與迪士尼好友一同在奇妙夢想城堡前參加跨年倒數派對，迎接2025年的到來。



度假區三間主題酒店屆時將被華麗的聖誕裝飾包圍，住客能參加一系列聖誕主題節日活動，包含製作《魔雪奇緣》馬賽克燈、聖誕曲奇等，或享受一場魔雪奇緣世界星光野餐，度過獨一無二的傳統聖誕。

▲「香港美酒佳餚巡禮」將於2024年10月23至27日強勢回歸中環海濱。（圖／港旅局提供，下同）

另外，香港年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23至27日強勢回歸中環海濱！今年活動加碼延長至5天，場內匯集300多個攤位，除了網羅多間米其林星級食府、必比登推薦餐廳及其他大小餐廳等風味，還有互動美食體驗、現場娛樂表演，旅客能在維多利亞港的璀璨夜色下，盡情享受美酒美食盛宴。

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▲台灣旅客可獲贈嘉賓特選禮包，免費享受美酒、美食盛宴。

值得一提的是，台灣旅客可免費獲贈嘉賓特選禮包，包括入場券、8張品味券及紀念酒杯1個，可向雄獅旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、易飛網、易遊網、泰元旅行社購買香港行程，其中，易遊網「灣仔帝盛酒店機加酒3天2夜，2人1室」含稅只要每人9,099元起最平價。

同時，10月28日至11月30日香港也將舉行「品味全城」活動，雲集全港超過300家餐廳及酒吧，囊括吃貨們不容錯過的「牛滋盛宴」、「Chill E.A.T. 品味香港」、「細味蘭桂坊」等不同主題，將提供限定菜式及特選優惠。

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