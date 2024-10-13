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台南最高峰五隆園咖啡民宿！遠眺雲海與平原　必點龍鳳酥、桶仔雞

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲五隆園咖啡民宿是台南最高咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南東山因產咖啡聞名全台，蜿蜒山林間的175公路更有「咖啡公路」美稱，沿著公路亦有許多特色景觀咖啡應運而生。其中，「五隆園咖啡民宿」號稱是台南最高峰咖啡，旅人可以在此享受東山咖啡、自家製作的龍鳳酥，邊遠眺山林與平原風光，當天氣好時，甚至有機會看到澎湖花火節煙火。

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南五隆園咖啡民宿因地理位置優越，可以俯瞰山林、遠眺平原。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

五隆園咖啡民宿位於海拔600多公尺處，業者表示，30多年前家中長輩喜歡山林而來到關子嶺，並買地休養，漸漸發展成現在規模。藉著地理位置之便，業者將風景最優美處闢為景觀餐廳，近看山林、遠眺平原風光，運氣好的話，甚至可以看到雲海景觀，當天氣好時，最遠甚至能看到澎湖花火節，因此也有旅客將這裡暱稱為「天空之境」。

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東山咖啡與龍鳳酥都是招牌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳內提供的餐點也很多元，最代表的是自家種的咖啡豆製作的東山咖啡，搭配自家以關廟土鳳梨和柴燻龍眼製作的龍鳳酥，或不加任何水製成的英國女士乳酪蛋糕，都是招牌必點。

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼桶仔雞需要提前預約，裡面塞入台灣土肉桂葉增加香氣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲特製豬腳燉煮到入口即化。（圖／記者蔡玟君攝）

想吃正餐，只要提前預約就可以吃得到桶仔雞，業者在雞中塞入台灣土肉桂、不加醃漬製成，雞肉吃起來軟嫩又香氣十足；還有特製豬腳燉煮到入口即化，吃得到滿滿膠質，都是店家最推薦的菜色。

關鍵字： 台南旅遊 台南美食 美食雲 美食情報 五隆園咖啡民宿

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