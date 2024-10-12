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韓國網紅老婆也愛八方雲集牛肉麵　一周去5次「颱風天也要吃」

▲八方雲集麻辣牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

▲八方雲集麻辣牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

記者黃士原／台北報導

為期4天的台北國際牛肉麵節競賽活動10日起在圓山花博登場，第1天的鮮食組紅燒競賽中，專賣鍋貼的八方雲集以黑馬之姿奪得金牌獎項，立即引起網友熱議。除了受到評審青睞，7月來台定居韓國網紅的老婆一吃上癮，連5天到店裡報到，還說「我每天都能來吃」。

在台北國際牛肉麵節競賽活動奪得金牌新聞曝光後，讓許多網友驚訝八方雲集竟有販售牛肉麵，其實八方雲集很早就在香港、美國開賣，是由第一號員工、也是八方雲集資深研發副總林御政跟著創辦人林家鈺一同研發。台灣則是去年8月上市，口味共有紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、麻辣牛肉麵3種，售價168元至178元。

▲八方雲集「紅燒牛肉麵」獲台北國際牛肉麵節鮮食組紅燒競賽金牌獎。（圖／台北市商業處提供）

今年八方雲集也參加台北國際牛肉麵節競賽活動，並且在第1天的鮮食組紅燒競賽中脫穎而出，與老龐家傳牛肉麵、岩漿火鍋並列金獎，同時也引起網友熱議，吃過的網友表示「很好吃啊，那個牛筋整個入口即化」、「上次買不知道要吃什麼，點了一碗牛肉麵來吃還真的不錯」，但也有人說「吃一次就拒絕往來了」、「參加比賽的用料跟賣的用料有一樣嗎」。

▲八方雲集清燉牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

八方雲集牛肉麵不只受比賽評審青睞，7月來台定居的韓國華僑YouTuber「DenQ」，他的老婆更是一吃上癮，首次品嚐後連5天到八方雲集報到，就連颱風天也無法阻擋，在DenQ拍攝的影片中，可以看到她大口享用的幸福表情，還說「我每天都能來吃」。

DenQ提到，他一直以為八方雲集以鍋貼著名，沒想到「連牛肉麵也這麼好吃」，湯頭入味、不會很鹹，而且牛肉有咬勁，甚至還吃得到牛筋，「比一般牛肉麵店好吃多了」。


另外，以牛肉麵闖出名號的台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，繼臭豆腐、剁椒臭豆腐牛肉麵後，決心「臭出自己的路」，執行主廚王銘嘉和廚藝團隊不斷討論與調整，以既有臭豆腐發想，結合皮蛋和香菜後，混合後並揉捏成球形，裹上麵粉油炸成「奇香球」，外表金黃討喜，剝開後香味讓人驚奇。

▲逸林牛肉麵。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

▲逸林牛肉麵佐奇香球，出餐時會將奇香球直接浸泡在湯裡，呈現最濕潤飽滿的口感。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

原本只能單點的奇香球，11月30日前，還與牛肉麵結合一起，出餐時會將奇香球直接浸泡在湯裡，呈現最濕潤飽滿的口感，這款牛肉麵售價620元+10%（奇香球有3顆）。配合新品上市，活動期間同時祭出牛肉麵全系列買一送一（不限口味），內用外帶都適用，贈送品項以低價者計算，並收取原價10％服務費，每日數量有限。
 

關鍵字： 美食雲 八方雲集 牛肉麵 紅燒牛肉麵

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