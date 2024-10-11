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客美多咖啡插旗基隆　台灣首家港邊店鋪10／14試營運

▲客美多咖啡基隆店。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡基隆店外觀。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名咖啡品牌「客美多咖啡」基隆店10月14日試營運，這是台灣首家港邊店鋪，除了重現大家熟悉的木質裝潢、紅磚牆飾，也增添許多基隆在地意象。

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

▲客美多咖啡最受台灣消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡基隆店。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡基隆店入口處掛著船錨。（圖／客美多咖啡提供）

繼台南平實公園店在7月底開幕後，客美多咖啡近期再增新據點，第35家的基隆店10月14日起試營運，店內裝潢延續一貫的典雅風格，木質裝潢搭配紅磚牆飾，營造溫暖舒適的氛圍，同時也融入了許多基隆港的港都元素，像是入口處的船錨、船身造型的接待櫃台、基隆港歷史照片點綴的舷窗，以及燈塔造型的商品展示櫃。

為慶祝開幕，客美多咖啡基隆店10月14日至10月16日推出限時優惠，原價1150元的咖啡券特價1000元，該券可兌換9杯飲品且無使用期限，並免收服務費，還能與套餐優惠同時使用。

▲雲林最新「Sötinn滴所」新開幕。（圖／業者提供）

另外，虎尾糖廠旁10月新開了一家複合式早咖酒吧「Sötinn滴所」，以50年廢棄老宅重新改建，將歷史痕跡與現代空間美感結合，打造成一個結合「雞尾酒」、「咖啡」與「互動體驗」的複合式空間。

1樓和2樓空間主要作為飲品區域，提供咖啡和酒水，「茶」與「花草植物」為兩大主軸，從日常生活飲食中汲取靈感，同時融入虎尾糖廠土地的歷史歲月與糖都文化，並定期邀請藝文活動者與顧客互動 ; 3樓露台則是受到植物園啟發，打造一座露天植物園，未來也將成為活動體驗場地。

關鍵字： 美食雲 客美多

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