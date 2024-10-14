冬遊KOREA滑雪趣！華川冰魚節太好玩　米推美食～馬西搜唷

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

韓國冬季限定冰魚節，是亞洲三大超人氣冬季活動之一，2025年將於1/11展開，為期短短23天的慶典，剛好可趁著過年或寒假期間造訪。

華川冰魚節慶典，CNN曾譽為冬季七大奇蹟之一，不僅韓國國內旅客喜愛，也吸引國外旅客參加，每年超過100萬名遊客參與，活動精彩可期！

▲冬限定的華川冰魚節慶典，是台灣無法體驗到的季節活動。（圖／鳳凰旅遊）

2025年華川冰魚節慶典將於1/11-2/2舉辦，慶典期間有冰釣山鱒魚、赤手捕魚，還會舉辦冰雪隧道、溜滑梯、搭冰雪橇、雪橇創作大賽、冰國列車等各式各樣的雪上活動，是亞熱帶地區台灣所無法體驗到的季節活動，適合全家人一起歡樂冒險。

▲華川冰魚節中必體驗冰釣山鱒魚。（圖／鳳凰旅遊）

冬季華川凍結40公分以上的厚冰層，拿著準備好的垂釣用品進入冰釣區，選定好冰釣窟窿、放下釣竿，等著山鱒魚來上勾。有參加過的旅客分享冰釣秘訣，要不時晃動釣竿吸引鱒魚，比較容易成功。

釣到山鱒魚之後，可以請現場工作人員燒烤。包在鋁箔紙裡烤熟的魚，沒有過度的醬料調味，能吃得到魚本身的鮮味，且魚肉口感綿密細緻。一邊吃著熱呼呼的烤魚、一邊欣賞冰上慶典活動，是難得的冬季旅遊體驗。

▲刺激歡樂的滑雪及冬季慶典，都是不可錯過的冬季玩樂項目。（圖／鳳凰旅遊）

想要冬季過過滑雪癮的人，韓國絕對是最實惠的首選，這裡的滑雪場皆設備完整，而且雪質優良，並依不同滑雪程度設計了陂度不同的滑道，可挑戰不同層級，無論是初學或是滑雪好手，都能盡情享受滑雪快感，也可在雪地裡玩雪盆、打雪仗，超適合全家大小一起同樂。

▲米其林指南推薦滿足五香豬腳，搭配特製的蒜醬和小菜。（圖／鳳凰旅遊）

有經驗的旅程規劃，可以充分運用時間，讓整個遊程精彩充實，熟門熟路的餐食美味安排，絕對可為整個遊程加分。像是米其林指南推薦的滿足五香豬腳，總店雖隱身在巷弄內，但還是有許多美食網紅在網路上分享食記。滿足五香豬腳，以特製的蒜醬和小菜而聞名，鮮嫩的豬腳肉沾上微酸蒜醬，肥而不膩美味堪稱一絕。

▲米其林推薦高峰的招牌菜～藥泉桑黃蔘雞湯，湯頭濃稠、湯色金黃光亮。（圖／鳳凰旅遊）

到韓國一定要喝蔘雞湯，而且冬天喝蔘雞湯最暖身。米其林指南推薦的Gobong Samgye-tang高峰，在傳統的蔘雞湯內加入上等桑黃，使雞湯更為鮮香，而且湯頭濃稠、湯色金黃光亮，是店裡的招牌菜。來一碗藥泉桑黃蔘雞湯，酥軟脫骨的雞肉和雞肚的糯米，吸收了湯汁的清甜，吃起來鮮嫩滑口，餘味無窮。

▲樂天世界塔裡有世界最高透明地板觀景台。（圖／鳳凰旅遊）

全家一起出遊，難免會有不同想法出現，有些旅遊行程會做貼心的彈性規劃，安排樂天樂園或樂天塔讓旅客二選一，兼顧到樂園玩咖及不玩樂園的需求。

樂天世界樂園，一年365天不打烊，室外遊樂園繽紛多彩，天氣不好的話可以到室內樂園，是年輕朋友喜愛的遊樂天堂；樂天世界塔是首爾地標級的摩天大樓，位在第117至121樓的Seoul Sky觀景台，可以居高臨下一覽首爾美景，享受360度的開闊視野，打卡必遊。

▲想買韓國潮牌及伴手禮，首爾明洞一定可以滿足你。（圖／鳳凰旅遊）

想知道最新流行趨勢嗎？走訪弘大、明洞商圈或是現代百貨，就能輕鬆獲得解答！弘大附近商家從地鐵站開始一路延伸至校園周邊，到這裡購物同時可感受到年輕人活力洋溢的氣息。而明洞商圈則擁有獨特魅力，不管是要買服飾、飾品、運動鞋、皮鞋、靴子，或是中高價的商品，都可以找得到，帶回最有時尚流行感的旅遊戰利品。

推薦行程

★好漾首爾米其林 華川冰魚慶典～滑雪趣.樂天樂園或樂天塔.塗鴉秀5天（彩妝一站）https://reurl.cc/WNVVZL

1月限定（春節團1/26、1/28出發)

線上旅展優惠：限定團第二人減2,000元（活動至11/4止）

特色 ：

★華川冰魚節～體驗冰上釣魚(含門票+釣具)+烤冰魚+冰上雪橇+雪盆

★樂天世界樂園(含門票+自由券)或樂天世界塔

★雪場渡假村滑雪~含雪具（雪杖、雪橇、雪鞋）或雪盆(二選一)

★米其林綠色指南推薦～景福宮、北村韓屋村

★購物：弘大商圈、明洞商圈、現代百貨

★表演：韓國必看新塗鴉秀

★美食：

米其林指南推薦美食～滿足五香豬腳、高峰-藥泉桑黃蔘雞湯

龍蝦海鮮巨寶盆、身土不二養生御膳鴨

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