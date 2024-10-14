寒假必玩！美西10日懶人包　環球影城超級瑪利歐好玩到不行

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

這次寒假，要和超級瑪利歐一起過！

超級任天堂世界Super Nintendo World，於去年2月在好萊塢環球影城與大家見面，引起大朋友、小朋友一陣超級瑪利歐旋風，還沒玩過的粉絲們，可以把握這次寒假，跟全家一起瘋玩。

▲超級任天堂世界於去年2/17在好萊塢環球影城與大家見面。（圖／鳳凰旅遊）

位於美國加州的好萊塢環球影城，不僅是主題樂園，也是好萊塢電影製片廠之一。影城內分為上園區及下園區，超級任天堂世界位於下園區最裡面的位置，和變形金剛：3D飛車相鄰。

▲好萊塢環球影城的變形金剛，是排名最熱門前三名遊戲之一。（圖／鳳凰旅遊）

超級任天堂世界入口處有瑪利歐兄弟爬上爬下的綠色水管，是遊客入園前必拍的畫面，園區整體佈景繽紛鮮豔，感覺就像電玩裡的遊戲場景。

▲超級任天堂世界中看到的各種磚塊，都可以用能量手環敲出聲音。（圖／鳳凰旅遊）

在 1-Up 工廠紀念品商店中可以找到「能量手環」，手環上有各種角色logo，園區中看到的各種磚塊，要用能量手環才能敲出聲音，敲到的積分會累積在手環裡，彷彿自己就像超級瑪利歐一樣。

▲來到超級任天堂世界，感覺就像進入電玩場景，還能跟超級瑪利歐同框。（圖／鳳凰旅遊）

園區內可以拍照的主角有公主和瑪利歐兄弟，也會有時刻表立牌，提醒大家拍照的時間。以超大蘑菇造型出現主題餐廳TOADSTOOL CAFE，用遊戲中人物的身形、特徵，創造出菜餚和飲料。

有網友分享，主題餐廳菜單中，價格從美金6元的前菜到美金22元的主廚特選，整體來說非常親民，絕對讓遊客吃好、喝好，值回票價。

▲美西大峽谷國家公園為世界七大自然奇觀之一。（圖／鳳凰旅遊）

來到美西，除了環球影城，還有必遊的大峽谷國家公園和優勝美地國家公園。自從天空步道開幕以來，很多行程都只安排西峽谷天空步道，代替真正的大峽谷，但還是可以找到有旅行社安排正宗的大峽谷國家公園旅程，帶旅客親眼目睹大峽谷壯麗美景。

▲賭城拉斯維加斯越夜越美麗。（圖／鳳凰旅遊）

耀眼的霓虹燈及豪華的賭場，是世人對賭城的印象，夜晚的拉斯維加斯美景一定要細細欣賞，像是百樂吉飯店的戶外水舞秀、凱撒飯店的雷射天幕等，千萬不可錯過。

然而，大部分旅遊行程，會將賭城夜遊列為自費項目，收費美金40元，少數可以找到不收自費的旅行社，將遊覽車超時成本及導遊費含在團費內，這樣旅客就不需為自費活動參不參加而煩悶。

▲舊金山是美西之旅必訪經典城市，搭噹噹車、乘遊艇遠眺惡魔島，都是特別的體驗。（圖／鳳凰旅遊）

一趟美西之旅，有經驗的旅行社能在10天內規劃出充實又精彩的旅程，包含；大峽谷和優勝美地國家公園，城洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯等三大經典城市，好萊塢環球影城和美西最大Outlet，還能彈性安排出拜訪親友的時間。而空中交通的部分，選擇時下最流行的精品級航空公司～星宇航空，直飛洛杉磯的航班讓旅客搭得最輕鬆。

▲春節寒假出國玩，美西團超熱門，想參加動作要快！（圖／鳳凰旅遊）

推薦行程

★美西優勝美地.正宗大峽谷.超級瑪莉歐10天 https://reurl.cc/WNM15e

寒假過年1/22、1/24、1/25出發

線上旅展限定團早鳥優惠 第二人減6,000元

特色

★搭乘星宇航空直飛洛杉磯

★正宗世界七大奇景之一的大峽谷國家公園

★美西最著名～優勝美地國家公園

★舊金山噹噹車、遊艇遠眺惡魔島

★拉斯維加斯（含夜遊）

★好萊塢環球影城一日暢玩

★美食：舊金山螃蟹餐(一人一隻)、In & Out 風味漢堡、Tony Roma's 豬肋排餐、阿甘蝦風味餐

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