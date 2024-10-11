被鍋貼耽誤的牛肉麵店！八方雲集奪得台北國際牛肉麵節金牌

▲八方雲集「紅燒牛肉麵」獲台北國際牛肉麵節鮮食組紅燒競賽金牌獎。（圖／台北市商業處提供）

記者黃士原／台北報導

為期4天的台北國際牛肉麵節競賽活動昨天在圓山花博登場，第1天的鮮食組紅燒競賽金牌獎，由老龐家傳牛肉麵、岩漿火鍋、八方雲集奪得。另外，現場也集結了83個展售攤位，除了可品嘗到不同美味的牛肉麵、拍照打卡抽好禮、消費集點送好禮及抽獎活動外，每天前100名還能免費領取競賽麵。

▲鮮食組紅燒競賽金牌－岩漿火鍋「岩漿蔥燒牛肉麵」。（圖／台北市商業處提供）

▲鮮食組紅燒競賽選出金牌－老龐家傳牛肉麵「老龐特製牛排骨」。（圖／台北市商業處提供）

今年台北國際牛肉麵節的「最牛廚人」爭霸賽在10月10日至10月13日舉行，共分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組分為紅燒、清燉，以及今年新推出的「樂齡創意組」；調理包組則分為紅燒、清燉兩組。昨天進行鮮食組紅燒競賽，金牌獎由老龐家傳牛肉麵（品名：老龐特製牛排骨）、岩漿火鍋（品名：岩漿蔥燒牛肉麵）、八方雲集（品名：紅燒牛肉麵）奪得。

▲鮮食組紅燒競賽選出銀牌－小羅牛肉麵「紅燒牛肉麵」。（圖／台北市商業處提供）

銀牌獎由六里屯（品名：紅燒半筋半肉牛肉麵）、渝味食記重慶小麵（品名：川味紅燒牛肉麵）、小羅牛肉麵（品名：紅燒牛肉麵）拿下；銅牌獎則由小胖山東麵館（品名：紅燒牛肉麵）、一碗來-台灣媽媽（品名：慢燉紅燒牛肉麵）、御真牛餐館（品名：紅燒牛肉麵）獲得。

▲鮮食組紅燒競賽選出銅牌－御真牛餐館「紅燒牛肉麵」。（圖／台北市商業處提供）

今天進行調理包組清燉及紅燒競賽，將選出「最牛嚴選 Top10」，後天的鮮食組清燉競賽將選出金牌、銀牌、銅牌獎。最後1天的鮮食組樂齡創意比賽，會選出金牌、銀牌、銅牌獎。競賽得獎店家名單出爐後，將推出第2碗5折優惠（限量），而屬龍的民眾到任一參賽店家消費，還能憑身分證件獲得小菜1份。

▲「最牛廚人」爭霸賽今天進行調理包組清燉及紅燒競賽，將選出「最牛嚴選 Top10」。（圖／台北市商業處提供）

此外，現場更有牛肉麵主題嘉年華市集，聚集了83個展售攤位，除了可品嘗到不同美味的牛肉麵、限量販售的奢華牛肉麵、每天前100名免費領取競賽麵，還有精彩的舞台表演、有獎徵答、拍照打卡抽好禮、消費集點送好禮及抽獎活動，讓民眾體驗到好吃、好玩、逛不完的樂趣。為宣導環保理念，凡於活動期間攜帶環保餐具，即可領取50元牛肉麵優惠券。