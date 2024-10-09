朝聖《黑白大廚》白種元3餐廳　必點7分鐘泡菜鍋、30種生菜吃到飽

▲Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》請來國民廚神白種元（上圖左）與韓國唯一米其林三星餐廳主廚安成宰擔任評審。（圖／翻攝Netflix）

記者蔡玟君／台北報導

Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》（以下簡稱黑白大廚）近日已完結，討論熱度不斷，由於從評審到參賽主廚都擁有自己的餐廳，更掀起台灣旅客赴韓朝聖熱潮。有「國民廚神」之稱的白種元，就擁有多間餐飲品牌，以下整理3間到韓國必朝聖餐廳，包括七分鐘泡菜鍋、30種以上生菜無限享用都是亮點。

黑白大廚帶動赴韓旅遊熱，台灣旅行社業者最能感受得到。可樂旅遊表示，目前詢問韓國行程的旅客，相關美食內容的比例就占約3成，看好這波熱潮，亦規劃釜山、首爾、濟州島團體行程安排前往白種元旗下多間品牌餐廳用餐，同時能享滑雪體驗、入住五星樂天飯店、搭乘海雲台海岸列車等景點與體驗，出發日從11月到明年農曆春節都有，每人團費最低1萬8888元起。

▲白種元首間品牌餐廳「元祖生菜包肉（백종원의元祖쌈밥집）」。（圖／翻攝自백종원의元祖쌈밥집官網）

若想朝聖國民廚神的餐廳，必去包括：

1.元祖生菜包肉（백종원의元祖쌈밥집）

元祖生菜包肉是白種元首間品牌餐廳，以健康美食為主打，最大亮點就是一次可以吃到至少30種以上的健康生菜無限供應，加上10多種小菜，滿滿擺上一整桌，光視覺上就超震撼，再搭配沾醬包烤肉一起大口品嚐就超有滿足感，目前在韓國有約14家分店，其中首爾有3間。

▲新村食堂是高CP值的平價烤肉品牌。（圖／翻攝自新村食堂官網）

2.新村食堂（새마을식당）

新村食堂是提供高CP值的平價烤肉品牌，韓國人也超愛吃，店內招牌首選原味和醬油口味的炭火燒肉，搭配爽脆生菜與多元化小菜，每一口都能吃出不同層次感。而店內另一大招牌就是「7分鐘泡菜豬肉湯」，從開火到煮熟只需7分鐘，店員還會幫客人剪開泡菜與肉片，酸辣開胃的好滋味超級下飯。可樂旅遊指出，除了帶旅客前往用餐，還有冬季限定滑雪體驗，及保證入住一晚首爾國際五星飯店，每人最低1萬8888元起。

3.Paik's Coffee（빽다방）

從健康美食到燒烤，白種元旗下餐飲品牌還有咖啡廳「Paik's Coffee」，搭配下來宛如一份完整套餐。「Paik's Coffee」主打以產量極少的最高級咖啡豆提供合理價格的咖啡，以及讓人難忘、想不斷回訪的特色飲品著稱，現在分店遍佈全韓國，且營業時間從早上7、8點開始直到晚上9點、10點左右，讓人隨時都能喝得到，買一杯作為一天的開始，或用餐後買一杯作為結尾都超享受。可樂旅遊表示，未來濟州的團體行程也會安排前往，店內的香草拿鐵、開心果冰沙、巧克力飲品都是必喝招牌。

▲韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch Table官網）

而韓國線上訂位系統「Catch Table」現在也推出「黑白大廚」專區，台灣旅客也可透過國際版預約，有中文介面可操作，不需擔心語言問題。

▲台灣人也可透過下載國際版本預約，並有中文介紹。（圖／翻攝自Catch table官網）

▲黑白大廚的餐廳透過APP都可預約。（圖／翻攝自Catch Table官網）

韓國現在越來越多餐廳可以透過韓國線上訂位系統APP「Catch Table」來預訂，搭上節目熱潮，現在該APP規劃出「黑白大廚」專區，集結所有出現在節目中的主廚們的餐廳，方便旅客訂位，台灣旅客則可下載國際版本，有繁體中文版介面可使用。

專區每間餐廳均可選擇日期、時間、人數，也有菜單可以瀏覽，並提供簡單中文說明，若碰到需付訂位費，亦可使用國際信用卡刷卡付款，若想朝聖可一定要把握開放訂位時間。不過旅客也要注意的是，大部分餐廳都只接受2人以上訂位，如果僅有1人前往用餐，則需打電話和餐廳洽詢。