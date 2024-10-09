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人間仙境「新疆禾木村」！金黃林包圍的童話世界　還能與小羊合影

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲談到秋日必賞風景，新疆禾木村肯定名列前茅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新疆報導

談到秋日必賞風景，新疆禾木村肯定名列前茅。位於布爾津縣喀納斯湖畔的禾木村，整座村落被染成金黃的白樺林包圍，彷彿置身童話世界裡，由於位在海拔1,124至2,300公尺高，到了冬天，原木打造的小屋會覆上一層糖霜般白雪，夢幻得令人屏息。

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼進入禾木村以自然素材搭建的招牌後，穿過禾木橋，腳底下是河川流淌而過。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

如果說喀納斯是神的後花園，那禾木村便是祂的居所！原木搭建的樺木屋散落河谷，與柵欄、院子構成最美村落。進入禾木村以自然素材搭建的招牌後，穿過禾木橋，腳底下是禾木河流淌而過，若時間有限，推薦前往「哈登觀景平台」，上行約半小時可抵達，沿途眺望漫山遍野的醉人秋色，輔以炊煙冉冉升起，如夢似幻的風景，讓人大嘆不虛此行；假使體力有限，也能騎馬上山，省下腳力。

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼推薦前往「哈登觀景平台」，步行約半小時可抵達，沿途眺望漫山遍野的醉人秋色。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

欣賞完如油畫般風景，也能與小羊、駱駝合影（需付費），或是找間咖啡廳享受宛如靜止的時光。而百年老屋是探究歷史的絕佳去處，此房由上世紀在此居住的俄羅斯人所搭建，曾是三間教室，目前為禾木民俗文化展覽室，從祖先生活的狩獵器具、圖文資料及影片，讓禾木的古往今來繼續傳承下去。

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼欣賞完如油畫般風景，也能與小羊、駱駝合影（需付費）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，老屋旁有馬蹄樂隊演奏傳統技藝，含欣賞表演、餐點及展覽館導覽等，最低一人120元人民幣（新台幣約518元），根據實際訂餐情況而定，還能換上少數民族傳統服裝，體驗當一回在地人的滋味。

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼百年老屋是探究歷史的絕佳去處，目前為禾木民俗文化展覽室。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲老屋旁有馬蹄樂隊演奏傳統技藝。（圖／記者彭懷玉攝）

如要深度探索禾木村，入住一晚是個好主意，隔天一早能就近感受村落被晨霧包圍的浪漫，不過因景點非常熱門，加上周遭多步道可探秘，縱使民宿共有7000個左右的床位，每到旺季經常供不應求，且價格高昂，需提前數月預訂，一般旅客會到賈登峪或布爾津縣住一晚。

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼禾木村民宿共有7000個左右的床位，每到旺季經常供不應求，且價格高昂，需提前數月預訂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆禾木村。（圖／記者彭懷玉攝）

自治區新聞辦事處王旭東介紹，目前居住在禾木村的居民除了圖瓦人（中國官方登記為蒙古族）之外，還有漢族、哈薩克族等，1770多人戶籍在此，夏季常住則為5000人左右，居民們主要靠房租出租、租馬、擺攤、牧業生產生活，或當服務員等方式謀生，絕美的禾木村，他建議待上3-5天更能感受悠哉的氛圍。
 

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