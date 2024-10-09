新北國慶3路線玩法！逛市集、地下甬道探秘　還有新店人私藏步道

▲新北國慶升旗典禮將於明（10日）早8點在空軍三重一村時藝廣場舉辦。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

明（10日）就是中華民國第113個雙十國慶日，今年新北升旗典禮移師在空軍三重一村時藝廣場舉辦。對此，新北市觀旅局推薦3種國慶遊玩攻略，民眾參加完升旗典禮，接著一探防砲陣地及地下甬道遺跡、窺探眷村「一線天」，或是到新店碧潭、小獅山親近自然，也可遊逛鶯歌老街，感受文藝氣息。

▲窺探眷村「一線天」窄巷的特色。

玩法路線一：空軍三重一村

空軍三重一村國慶升旗典禮將於明早8點登場，會場設有懷舊市集，攤位囊括古早味小吃、童玩及胖卡餐車等，還能欣賞民俗技藝木陀螺表演大師彭順旺進行特技表演，若想深度了解眷村文化，可報名園區導覽及甬道聲光體驗（開放場次可參考空軍三重一村官網），一探究竟日治時期所保留下來的防砲陣地及地下甬道遺跡、窺探眷村「一線天」窄巷的特色。

▲傍晚時分搭乘藍色公路水上巴士欣賞不同的城市風貌。（圖／觀夕航班業者提供）

傍晚時分，到忠孝碼頭搭乘水上巴士夕陽航班，在淡水河上賞日落、從水上巴士視角一覽大台北地區不同的城市風貌，感受藍色公路魅力；到了夜晚，走入三重人的在地廚房-三和夜市品嘗各式特色料理，為行程劃下句點。

▲順遊周邊鶯歌光點美學館等景點增添文藝氣息。

玩法路線二：鶯歌藝文之旅

鶯歌區升旗典禮在區公所前廣場舉辦，若想浸染在文藝氣息的包圍，周邊能順遊鶯歌老街、鶯歌光點美學館、鶯歌美食廣場、新北市立鶯歌陶瓷博物館等景點，也可以選擇在國慶日的這天，預約陶瓷DIY課程，增添儀式感，留下美好回憶。

▲也可以選擇在國慶日的這天，預約陶瓷DIY課程，製作獨一無二的國慶禮物。

同時，即日起陶次瓦代代推出「鶯歌產地開放日」，活動包含5條街區導覽及國際陶藝市集等，今年「陶藝市集 Craft Market」將於明日至13日在鶯歌國小古窯旁登場，一共匯聚逾30個優質台日品牌，從精緻玻璃器皿、實用生活陶、精美茶道具全有有，如 Mao’s 樂陶陶、一次方 It′s fun、ViREO、陶聚 TaoJu、辰鼎窯、傑作陶藝、新太源 Shin Tay Yuan等。美食方面涵蓋咖啡甜品、飽足鹹食到小酌，包括HAN’s Burger美式手作漢堡、Knightcoffee、紅廚小餐館、禾乃川國產豆製所、熹村 XI CUN BAKERY、北投普羅旺斯 BAKERY、嘉芳甜點烘焙坊等。

▲▼新店人的私藏景點-小獅山登山步道，在逍遙亭鳥瞰市區美景；新店捷運站旁的光明街有各式特色美食、百年餅舖。

玩法路線三：新店親近自然

早上可至新店馬公友誼公園廣場參加升旗典禮，再搭捷運至新店站，抵達具有小赤壁之稱的碧潭風景區，踩著天鵝船或搭乘百年歷史的人力擺渡船，欣賞湖光山色美景，也可以到新店人的私藏景點-小獅山登山步道，在逍遙亭鳥瞰新店市區，最後再至鄰近新店捷運站旁的光明街品嘗在地美食、逛逛百年餅舖等，以此歡慶雙十節。