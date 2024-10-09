ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭2間五星飯店住宿券37折！送早餐吃到飽　91坪泳池別墅買1送1

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店將推出線上旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2024 ITF台北國際旅展將於11月1日登場，各大飯店搶先推出線上旅展。礁溪長榮鳳凰酒店宣布線上旅展從10月14日開跑，住宿券下殺37折起，還有餐券打77折，並享買10送1。宜蘭力麗威斯汀度假酒店住宿券也下殺37折起，還有91坪獨棟泳池別墅買1送1。

礁溪長榮酒店此次住宿券推出多重亮點，平日雙人一泊一食住宿券打4折，7388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊二食8388元，凡購買七張住宿券加碼送一張純住房住宿券。或也可選擇揪團購買5張純住房住宿套票組，下殺至37折起，每晚只要5998元，買七套再送一套。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入住還送早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

除此之外，此次加碼推出旅展住宿券早買早享受方案，即日起到11月底前持本次旅展住宿券訂房入住，享旺假日加價減半優惠，每日名額限量，讓熱愛溫泉旅行的朋友可享受更多美好時光。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店SPA湯屋。（圖／業者提供）

▲礁溪長榮鳳凰酒店也推出泡湯券組。（圖／業者提供）

泡湯愛好者絕對不能錯過這次旅展獨家的泡湯券組，一組6張2988元，單張使用享受平日SPA、3張可享湯屋泡湯的豪華體驗。在湯泉中舒緩壓力，療癒身心靈。此外，還有「一日遊券」方案1198元起，在享受SPA設施的同時，還能大快朵頤美味自助餐或頂級火鍋。

台中鳳凰酒店平日一泊一食住宿券則下殺3.7折，原價7260元，使用住宿券2666元即可入住，另外台中鳳凰食號平日單人早午餐券原價759元，旅展優惠價每張550元、買10張再送1張，平均一張只要500元。

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上旅展也將從10月14日開跑。（圖／業者提供）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上旅展也將從10月14日開跑，多種住宿券優惠最低至3.7折。例如13坪大且擁有專屬溫泉湯池的「豪華／精選客房一泊一食」含知味西餐廳自助式早餐兩客旅展優惠價7200元，並享有買10送1。另外，91坪大的獨棟「雙臥式泳池別墅一泊一食 」含知味西餐廳自助式早餐四客，旅展優惠價3萬6888元，並享買一送一。

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲住宿券下殺3.7折。（圖／業者提供）

針對一日遊旅客，宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出「露天風呂」單人泡湯券優惠價699元，「天夢湯屋」雙人享湯券則為1788元，讓旅客輕鬆享受專屬的舒壓時光。而在現場旅展更推出限量加碼好禮。凡消費滿3萬元，即可獲贈Acer子公司倚天酷碁旗下品牌AFS聯名行李吊牌、知味西餐廳雙人自助晚餐券，以及天夢湯屋雙人享湯券。凡消費滿6萬元，即可獲得Acer墨爾本四輪對開20吋胖胖行李箱。

關鍵字： 宜蘭旅遊 礁溪長榮鳳凰酒店 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 優惠快訊 2024ITF 星級飯店 住宿優惠 飯店旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

推薦閱讀

一入口蒜香氣竄舌尖！台南肥美香蝦飯

一入口蒜香氣竄舌尖！台南肥美香蝦飯

清心福全「咖波手搖杯」聯名加碼

清心福全「咖波手搖杯」聯名加碼

雙月食品社油飯吃不到了

雙月食品社油飯吃不到了

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」

南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元

南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元

新北「國慶3路線」玩法一次看！

新北「國慶3路線」玩法一次看！

花蓮2大樂園門票下殺2折　觀光署：搭配3方案「省很大」

花蓮2大樂園門票下殺2折　觀光署：搭配3方案「省很大」

宜蘭2間五星飯店住宿券37折送早餐

宜蘭2間五星飯店住宿券37折送早餐

麥當勞雙十限定「7大優惠券」

麥當勞雙十限定「7大優惠券」

高雄第2家「すき家」地點曝光

高雄第2家「すき家」地點曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

翰品酒店新莊清倉特賣！最低50元起

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

周一至周四午晚餐+下午茶全部75折

手搖飲4大飲品買1送1

手搖飲「加料奶茶買1送1」只有今天

越南「豪華臥鋪列車」開箱！

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

雙月食品社油飯吃不到了

熱門行程

最新新聞更多

一入口蒜香氣竄舌尖！台南肥美香蝦飯

清心福全「咖波手搖杯」聯名加碼

雙月食品社油飯吃不到了

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」

南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元

新北「國慶3路線」玩法一次看！

花蓮2大樂園門票下殺2折　觀光署：搭配3方案「省很大」

宜蘭2間五星飯店住宿券37折送早餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366