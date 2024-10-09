宜蘭2間五星飯店住宿券37折！送早餐吃到飽　91坪泳池別墅買1送1

▲礁溪長榮鳳凰酒店將推出線上旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2024 ITF台北國際旅展將於11月1日登場，各大飯店搶先推出線上旅展。礁溪長榮鳳凰酒店宣布線上旅展從10月14日開跑，住宿券下殺37折起，還有餐券打77折，並享買10送1。宜蘭力麗威斯汀度假酒店住宿券也下殺37折起，還有91坪獨棟泳池別墅買1送1。



礁溪長榮酒店此次住宿券推出多重亮點，平日雙人一泊一食住宿券打4折，7388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊二食8388元，凡購買七張住宿券加碼送一張純住房住宿券。或也可選擇揪團購買5張純住房住宿套票組，下殺至37折起，每晚只要5998元，買七套再送一套。

▲入住還送早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

除此之外，此次加碼推出旅展住宿券早買早享受方案，即日起到11月底前持本次旅展住宿券訂房入住，享旺假日加價減半優惠，每日名額限量，讓熱愛溫泉旅行的朋友可享受更多美好時光。

▲礁溪長榮鳳凰酒店也推出泡湯券組。（圖／業者提供）

泡湯愛好者絕對不能錯過這次旅展獨家的泡湯券組，一組6張2988元，單張使用享受平日SPA、3張可享湯屋泡湯的豪華體驗。在湯泉中舒緩壓力，療癒身心靈。此外，還有「一日遊券」方案1198元起，在享受SPA設施的同時，還能大快朵頤美味自助餐或頂級火鍋。



台中鳳凰酒店平日一泊一食住宿券則下殺3.7折，原價7260元，使用住宿券2666元即可入住，另外台中鳳凰食號平日單人早午餐券原價759元，旅展優惠價每張550元、買10張再送1張，平均一張只要500元。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上旅展也將從10月14日開跑。（圖／業者提供）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上旅展也將從10月14日開跑，多種住宿券優惠最低至3.7折。例如13坪大且擁有專屬溫泉湯池的「豪華／精選客房一泊一食」含知味西餐廳自助式早餐兩客旅展優惠價7200元，並享有買10送1。另外，91坪大的獨棟「雙臥式泳池別墅一泊一食 」含知味西餐廳自助式早餐四客，旅展優惠價3萬6888元，並享買一送一。

▲住宿券下殺3.7折。（圖／業者提供）

針對一日遊旅客，宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出「露天風呂」單人泡湯券優惠價699元，「天夢湯屋」雙人享湯券則為1788元，讓旅客輕鬆享受專屬的舒壓時光。而在現場旅展更推出限量加碼好禮。凡消費滿3萬元，即可獲贈Acer子公司倚天酷碁旗下品牌AFS聯名行李吊牌、知味西餐廳雙人自助晚餐券，以及天夢湯屋雙人享湯券。凡消費滿6萬元，即可獲得Acer墨爾本四輪對開20吋胖胖行李箱。