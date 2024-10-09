手搖飲「加料奶茶買1送1」只有今天！糖度、冰量開放任選

▲CoCo今天爽喝加料奶茶買1送1。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」今（9）日祭出限時1天「加料奶茶買1送1」優惠，只要買奶茶三兄弟就能免費喝珍珠奶茶，且開放冰量、糖度任選，只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

▲CoCo珍珠奶茶是香濃奶茶搭配Q彈珍珠。

CoCo本周好友日推「買大杯奶茶三兄弟送大杯珍珠奶茶」超殺優惠，只要65元就能喝到2杯加料奶茶，且糖度、冰量每杯皆可任選，今日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「奶茶三兄弟」是選用阿薩姆奶茶香搭配手工嫩布丁、手工仙草凍、Q彈蜜珍珠，滿滿配料打造澎湃咀嚼口感；「珍珠奶茶」則是香濃奶茶與Q彈珍珠的經典組合。

▲康青龍4大飲品買1送1限時4天喝。（圖／康青龍提供）

另外，康青龍即日起至10月22日也於外送平台Uber Eats祭出「4大飲品買1送1」，品項有「青龍茶王」、「仙凍蜜茉綠」、「御香烏龍綠茶」及「古早冬瓜露」，詳細優惠內容依外送平台公告為主；期間加碼在龍來訂線上點餐平台送「金蘋百香第2杯半價」優惠券，每人限領2張，領完為止。

「仙凍蜜茉綠」是選用熱銷碧玉茉莉綠茶作為茶底，再放進軟嫩仙凍增添咀嚼感；「青龍茶王」則是人氣高山茶，嚴選台灣南投頂級高山烏龍茶葉製成，口感滑順甘潤。