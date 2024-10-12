台北溫泉季10／30開跑！山形花笠祭秒飛日本　麗禧線上旅展71折起

▲台北溫泉季將從10月30日起一連5天於捷運新北投站周邊登場。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

濕涼的天氣，宣告泡湯季的來臨。台北溫泉季將從10月30日起一連5天於捷運新北投站周邊登場，今年邀請日本東北六大祭典之一的「山形花笠祭」、男鹿市「生剝鬼」等演出團體，接連帶來舞蹈、歌曲等表演。而北投麗禧酒店則祭出住宿券71折、泡湯券72折的線上旅展。

▲山形花笠祭。（示意圖／台北巿溫泉發展協會提供）



台北溫泉季

「2024台北溫泉季」主題為「山形花笠祭、北投繽紛樂、越復古越時尚」，雖無每年超期待的「道後撞神轎」，今年則邀請日本東北六大祭典之一的「山形花笠祭」，一共帶來三場踩街活動；另有男鹿市「生剝鬼」演出團體、全球唯一榻榻米樂器演奏「疊樂團」來台北共襄盛舉，將帶來舞蹈、歌曲、演奏、即興演出等表演。



除了來自日本的演出團體之外，5天的多元展攤有亞太溫泉協會邀集日本各溫泉景區及商圈的展攤，囊括美食體驗、文創市集、那卡西歡唱、公益演出、親子音樂會、明華園經典大戲、我愛冰冰秀、公益捐血乳篩、花浴衣逛大街集章抽抽樂等活動。還有日本花笠舞團親自舞蹈教學、疊樂團迷你榻榻米DIY、花笠帽DIY，以及幼兒著色畫現場換花笠扇等，從10月30日展至11月3日止。

▲雅緻山景客房住宿券每張11,500元，約71折，可入住15坪客房一晚、麗禧晨之光早餐兩客。（圖／麗禧溫泉酒店提供）



北投麗禧酒店

北投麗禧溫泉酒店即日起至11月10日晚間11點於官網祭出年度優惠，包含住宿券71折、泡湯券72折及SPA優惠券等。其中，人氣商品雅緻山景客房住宿券每張11,500元，約71折，可入住15坪客房一晚、麗禧晨之光早餐兩客、免費享用客房迷你吧與迎賓水果、經典鳳梨酥點心，同時享館內露天風呂與戶外風呂設施，另也有露天風呂套票，每套10張13,000元，約打72折。

▲另也有露天風呂套票每套10張13,000元（約72折）。（圖／麗禧溫泉酒店提供）



業者指出，天氣變冷，泡湯民眾明顯增加，票券銷售目前也是以湯券最為熱銷，而10月進入旺季後，目前住房率平日近6成5，假日近8成。

▲日勝生加賀屋與ReFa合作，入住指定房型即可免費體驗沙龍級科技美容系列產品。（圖／日勝生加賀屋提供）



日勝生加賀屋

日勝生加賀屋與高端科技美容品牌ReFa合作，在11月30日前，不限任何官網住房專案，預訂日勝生加賀屋「園景半露天風呂套房房型」，並電話或e-mail預約指定體驗每日僅提供2間的ReFa Room限定房，即可免費體驗沙龍級ReFa科技美容系列產品。

ReFa六樣高端科技美容儀器包含最新款FINE BUBBLE U四段式氣泡蓮蓬頭、活化肌膚細胞的CARAT RAY太陽能板美容儀、變身明星氣質的DRYER PRO智能吹風機、STRAIGHT IRON鎖住水潤的直髮棒、26mm及32mm締造段感捲髮棒，讓旅客在體驗北投白磺溫泉湯浴後，更透過各式儀器的協助，呵護肌膚並讓全身煥然一新。