紅蟳年糕、鴨胸燉飯吃到飽　「饗 A Joy」推12道秋季新菜

▲全台最高Buffet「饗 A Joy」推12道秋季新菜。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

時序進入秋季，全台最高Buffet「饗 A Joy」也推出12道新菜色，將台式DNA融合了法式、日式、義式的經典料理元素，像是紅蟳拌入紅麴、蝦膏油醬及甜麵醬，再與寧波年糕一同煨燜，先煎後舒肥的鴨胸則是搭配蘋果燉飯，而日料區則有油脂豐富又具香氣的鰹魚半敲燒。

▲紅蟳蝦膏煨年糕。（圖／記者黃士原攝）

▲甜莓甘露梨佐帝王蟹乳酪沙拉。（圖／記者黃士原攝）

秋意濃，正是品蟹最好季節，饗 A Joy除了原本供應的8種不同螃蟹料理，還新推出「紅蟳蝦膏煨年糕」，將新鮮紅蟳裹上一層薄薄麵粉油炸，接著拌入紅麴、蝦膏油醬及甜麵醬等3種醬料，再與寧波年糕一同煨燜。

「甜莓甘露梨佐帝王蟹乳酪沙拉」的靈感來自於丹麥傳統香料，將甜菜取代越橘，再與蔓越莓打成汁，胭脂紅般的醬汁染紅切片台灣甘露梨，最後再將帝王蟹與北海道十勝奶油乳酪拌製而成帝王蟹起士餡，兩者搭配不油不膩、清爽入胃。

▲紅玉棗香小肉圓。（圖／記者黃士原攝）

▲炊鴨蘋果燉飯。（圖／記者黃士原攝）

秋天也是紅棗、蘋果盛產的季節，本身是彰化人的饗 A Joy資深研發主廚詹喜森，以彰化肉圓為研發靈感，獻上「紅玉棗香小肉圓」，內餡以梅花豬肉、綠竹筍、蝦米、干貝跟香菇剁碎拌炒，再將糯米磨成漿後，以純手工包製成小肉圓，底部再鋪上薄薄紅棗片，淋上以海珊醬、味增及番茄醬調製而成的醬汁；「炊鴨蘋果燉飯」則是將鴨胸醃漬後，用鴨油煎至金黃，再放入蒸烤箱內蒸炊至鬆軟，切成薄薄一小片，搭配富含湯汁且保有嚼勁的蘋果燉飯。

▲鰹魚半敲燒。（圖／記者黃士原攝）

日料區則端出鰹魚半敲燒，把台灣正鰹切片後炙燒，逼出皮下的豐富油脂香氣，再淋上充滿柚香的日式和風醬、撒上洋蔥丁、九層塔碎及蔥花。另外，炭烤酥炸區新上市的秋刀魚鳴門卷，將秋季最肥美的秋刀魚醃漬後，均勻抹上紫蘇梅醬汁，紫蘇葉及日本淮山堆疊其上，捲起後炸至金黃，花紋呈現美麗漩渦狀，口感豐富。

▲桂花甘露梨慕斯（前）與黑糖栗子塔（後）。（圖／記者黃士原攝）

甜點方面，饗 A Joy為這個秋天送上「黑糖栗子塔」，研發主廚林佳瑩重新詮釋經典法式甜點蒙布朗栗子塔，以台灣糖炒栗子作為發想，將黑糖炒香後製成香緹奶油，再將栗子泥搭配甘栗仁取代原本的糖漬栗子，不僅降低甜膩，口感也更有層次。「桂花甘露梨慕斯」以冰糖水梨銀耳羹作為發想，內餡使用當季盛產的甘露梨搭配新鮮白木耳及冰糖，慢火熬煮出膠質作為內餡，質地滑順，整體吃起來清爽幽雅。

▲「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」。（圖／欣葉集團提供）

另外，伴隨秋季到來，NAGOMI也推出28道應景料理，「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」，以會席料理中的「八寸」為概念所設計，將松葉蟹蟹鉗裹上特製海鮮漿，製成細緻鮮甜的蟹肉真丈，搭配和洋風格的奶油起士燻鮭卷，以及白酒無花果。「無花果佐海老胡麻醬」將秋季盛產的生鮮無花果，搭配友善養殖的無毒白蝦，佐以特調胡麻醬調味。

▲NAGOMI推出28道秋季應景料理，上圖為現點現切的「法式小羔羊」。（圖／欣葉集團提供）

假日則首度推出現點現切的「法式小羔羊」，特選6個月大的小羔羊，取用肋脊部位，以迷迭香、百里香等香料醃製入味後，再高溫爐烤至外皮酥脆、內裡鮮嫩多汁；由道地天婦羅技巧延伸而來的「蟬衣軟殼蟹」，取用細嫩的軟殼蟹，包覆自製白蝦漿，再依序裹上春捲皮、米香粒，油炸至金黃。