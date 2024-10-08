「屍速列車」場景現身桃園！滿滿手印和人臉　網友嚇：太強大了吧

▲台茂購物中心特別於南門出入口（一樓星巴客旁）佈置「屍速列車 台茂站」場景。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

屍速列車現身桃園！因應萬聖節將至，台茂購物中心特別於南門出入口（一樓星巴客旁）佈置「屍速列車 台茂站」，除了車廂內滿滿的手印和人臉外，更將火車座椅搬進館內，逼真的場景讓網友看了驚呼「四歲小孩路過覺得很可怕」、「太強大了吧」、「我嚇怕了」。

▲因應萬聖節將至，業者今年設置詭譎的「屍速列車」造景。



繼去年在南門及玻璃屋貼滿驅邪符紙、麻繩及惡鬼再現字眼，今年台茂購物中心以喪屍元素和具話題性的韓國電影《屍速列車》為靈感，利用一樓南門風儲室有三個門的特殊性，設置詭譎的「屍速列車」造景，其中火車上的皮製座椅、上方握把都是屬於火車上的物品，營造驚悚而真實的視覺體驗，將一路展至10月31日止。

▲火車上的皮製座椅、上方握把都是屬於火車上的物品，營造驚悚而真實的視覺體驗。



屍速列車場景完工後，業者於粉專上分享，引來網友直呼「販促課真的太強大了吧」、「哇塞，好酷哦」、「我嚇怕了」、「超用心的佈置，下次去一定要去打卡拍照！」，不過也有網友認為，「手印更像是怪談新耳袋」、「這明明就是鬼哭神嚎」、「涉谷事變0.0」、「感覺這個會被無腦家長投訴」。

▲場景完工後，引來網友直呼「販促課真的太強大了吧」、「哇塞，好酷哦！」、「我嚇怕了」。



另外，「雙十市集」10月10日到13日連續4天登場，從下午3點至晚間8點30分（周日到晚間7點30分），包含烤雞特攻隊、鼎吉炸雞、方人也麻糬、不思閣米甜圈、彩色地瓜球、炸蛋蔥油餅、牽絲起司熱狗等都來擺攤，好吃又好逛。

▲「雙十市集」有方人也麻糬、不思閣米甜圈、彩色地瓜球、炸蛋蔥油餅、牽絲起司熱狗等攤位。（圖／翻攝自粉專）