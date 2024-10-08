韓國黑白大廚熱潮吹到台灣！朝聖團訂單漲逾2成　行程最低免萬元

▲韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch table官網）



記者彭懷玉／台北報導

韓國黑白大廚掀起一波韓食熱潮，不只韓國人搶訂黑白廚師們的餐廳，就連台灣人也爭相飛到當地親身體驗。近日旅行業者看準趨勢，直接開團帶民眾去品嚐，旅天下就帶大家朝聖黑白大廚裡的餐廳，或安排各種在黑白大廚裡的料理DIY行程；雄獅旅遊則帶民眾前往韓國廚神白種元的餐廳用餐，團費最低1萬元有找。

▲《黑白大廚：料理階級大戰》帶起韓食DIY熱潮，自開播以來，旅行社相關行程訂單增逾2成。（圖／旅天下提供）



Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》自從9月中開播以來，一舉拿下台灣排行榜第一名，進而帶動韓食文化，尤其韓國評審白種元一面高歌一面煮飯，十分吸睛，也引來一票忠實粉絲，甚至有網友整理了黑、白湯匙的餐廳訂位連結。旅天下透露，自從黑白大廚一開播，相關行程詢問度高，訂單成長迅速，報名人數也較開播前增加2成。

對此，旅天下就推出兩種朝聖團，一種是在團體行程中安插1至2天自由行程，讓領隊指引、帶往餐廳所在商圈，到黑白大廚裡的餐廳朝聖、拍照打卡。不過，由於這些餐廳現在大多被韓國人訂滿，加上有的餐廳店面較小，不適合帶團體30多名旅客進去用餐，如果現場真有空位，旅客可以自行用餐。

▲黑白大廚。（圖／翻攝自Netflix）



另一種則是在行程中安排各種出現在黑白大廚裡的料理DIY行程，包含韓式拌飯、泡菜、人蔘雞、辣炒年糕、煎餅、辣椒醬等，讓旅客能感受劇裡的緊張氣氛。

▲雄獅旅遊直接帶旅客前往韓國廚神白種元的餐廳「香港飯店0410」用餐，共有三款相關行程，四天三夜團費最低萬元有找。（圖／翻攝自雄獅官網）



另外，雄獅旅遊更直接帶旅客前往韓國廚神白種元的餐廳「香港飯店0410」用餐，有韓式炸醬麵或炒碼麵二擇一，再加上糖醋肉，共有三款相關行程，四天三夜團費最低萬元有找。

雄獅旅遊表示，過去就有不少旅客會指定參加，不過近期因《黑白大廚》節目播出，相關行程詢問度明顯激增，預期報名人數至少成長2成以上。