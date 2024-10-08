刺青男把檳榔放上轉盤　壽司郎發律師聲明：商譽受損將提告

▲刺青男把整包檳榔放上轉盤，影片PO網遭砲轟。（圖／翻攝自tiktok）

記者黃士原／台北報導

壽司郎又被惡搞！日前有一名刺青男子把檳榔放上壽司轉盤，還拍下影片PO網，結果引發網友撻伐。對此，業者表示，所有店鋪已完成全面清潔消毒，同時發布律師聲明公告，商譽受損將提告。

有網友在tiktok貼出影片，從中可見幾人到壽司郎用餐，但卻有人惡作劇，把整包檳榔放上迴轉台上的盤子，讓檳榔隨著輸送帶逐漸遠去。

影片7日瘋傳後，網友們紛紛痛斥「社會底層」、「玩得起，沒幾個賠得起」、「低級當幽默，永遠的89猴」、「有時候真不是我們愛貶低8+9，他們做出來的事情，就真的是沒辦法讓人尊重」、「希望壽司郎提告」。

針對用餐客人此種不當行為，壽司郎表示，所有店鋪在接獲此消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視，確保用餐環境安全及衛生，請消費者安心。同時，未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，將採取法律行動追究相關責任，絕不輕忽不當之用餐行為，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。

壽司郎同時也發布律師聲明公告，該消費者之不當行為已引發餐飲衛生疑慮，造成商譽受損及其他損害，必定採取法律行動追究責任。



