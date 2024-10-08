亞洲美食王國排名揭曉！台灣奪第2　旅客「訂機票前先訂餐廳」

▲亞洲美食王國排名揭曉，韓國奪冠。（圖／Agoda提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台Agoda近日公布亞洲5大美食王國，韓國奪冠，而台灣則名列第二，其中珍奶、阿里山烏龍茶都備受海外旅客喜愛，平台更觀察，越來越多旅客計畫出國旅遊時，甚至在訂機票前就已訂好當地餐廳。

根據Agoda此次公布的亞洲5大美食王國排行，依據為韓國、台灣、泰國、日本和馬來西亞，而若從台灣旅客以美食目的的出國選擇，依序是日本、韓國和泰國；韓國人心中的美食天堂首選則是台灣。

▲亞洲美食王國排名。

1. 韓國

韓國的美食魅力多元，尤其近期《黑白大廚》熱播更掀起旅客對韓國美食的好奇，從濟州島的海鮮、在烤爐上滋滋作響、入口即化的黑豬肉，到江陵品嚐傳統的草堂嫩豆腐湯，或是首爾的傳統市場尋找經典小吃，多元的美食體驗讓人吃得超滿足。

▲珍奶風靡全球。

2. 台灣

台灣是一個美食天堂，從聲名遠播的臭豆腐到風靡全球的珍珠奶茶都是每位饕客來台灣必挑戰的美食，往南部移動，台南的傳統美食如擔仔麵和虱目魚湯，無不展現出台灣飲食文化的深度；此外，阿里山的烏龍茶更深受海外旅客青睞。

▲炒粿條是不少人喜歡吃的料理。（示意圖／記者洪巧藍攝）

3. 泰國

泰國美食同樣擁有豐富魅力，從曼谷耀華力路尋訪傳統美食，品嚐燒肉、泰式炒粿條、蚵仔煎和芒果糯米飯，在清邁則有濃郁奶香咖喱麵是必嚐之選，而在南部，米線料理發酵米粉正逐漸成為饕客新寵。

▲壽司示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4. 日本

日本是饕客的夢幻之國，從居酒屋的小菜到懷石料理的全套精緻饗宴一應俱全。東京築地市場是品嚐新鮮壽司和生魚片的首選，而北海道的小樽以螃蟹和海膽而聞名，福岡的天神是品嚐濃郁豬骨湯拉麵的絕佳去處。

5. 馬來西亞

馬來西亞的美食融合了多元文化。在吉隆坡，椰漿飯有多種形式，檳城則以經典街頭美食著稱；東馬的亞庇有生魚沙拉和斗亞蘭麵，古晉的竹筒雞（Manok Pansoh）也十分受歡迎。