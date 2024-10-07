麵屋一燈2號店進駐新光A11　明天開幕送悠遊卡「終生加料免費」

▲麵屋一燈2號明天進駐新光A11。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，登台8年後終於開出第2家店，明天正式進駐新光三越A11，除了原有的魚介冠軍沾麵、芳醇干貝雞湯拉麵之外，還新推炙燒雞豚拉麵、A11限定的蝦湯魚介拉麵。慶祝開幕，除了前10名可獲得紀念碗，店家還要送150張紀念悠遊卡，憑卡可以終身免費加蛋或加肉。

▲芳醇干貝雞湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲炙燒雞豚拉麵。（圖／記者黃士原攝）

明天開幕的麵屋一燈新光三越A11還新推2款口味，分別是炙燒雞豚拉麵、A11限定的蝦湯魚介拉麵。炙燒雞豚拉麵湯底使用雞肉、豬骨熬煮數小時，濃厚又黏口，除了舒肥雞胸肉、豬肉叉燒之外，還加進切成丁狀豬肉增加口感。

▲蝦湯魚介拉麵。（圖／麵屋一燈提供）

蝦湯魚介拉麵則是A11店的限定口味，台灣麵屋一燈料理長表示，這款拉麵關鍵在選用宜蘭胭脂蝦頭，經過慢火炸製的蝦油，充分釋放出蝦油香氣，而大量胭脂蝦頭經過慢火熬煮，濃縮成鮮美的蝦高湯，再與魚介湯底融合。配料部分，除了經典的舒肥雞胸、醬醃梅花豬叉燒，並搭配櫻花蝦碎、三星蔥花、立貝和嚴選海苔，風味層層疊加，營造出豐富的口感。

▲麵屋一燈VIP尊榮開幕紀念悠遊卡。（圖／記者黃士原攝）

慶祝開幕，除了前10名客人可獲得紀念碗，店家還要送150張VIP尊榮開幕紀念悠遊卡（前150名顧客），持此卡用餐，可免費選擇獲得溏心蛋1顆或加肉1份（2選1），限單次用餐1碗拉麵，此卡永久有效，無使用次數限制。明天早上10:30-10:50在新光三越信義新天地A11西側門發號碼牌，麵屋一燈在粉專上聲明不鼓勵夜排，若前150名名額已滿，會即時在社群上公告，後續排隊的顧客仍可領取開幕神秘小禮，數量有限，送完即止。

▲日本二層泡系雞白湯拉麵海外首店插旗高雄。（圖／取自漢神巨蛋官網）

另外，2021年開業的「神宮寺」是日本名古屋人氣拉麵店，以醬油沾麵、拉麵獲得好口碑，由於限定菜單「雞白湯拉麵」廣受歡迎，因此在今年7月創立新品牌「二層泡雞白湯神宮寺」，而且開幕不久就獲得究極拉麵大賞。

日前高雄漢神巨蛋宣布引進二層泡雞白湯神宮寺，這也是海外直營首店，預計10月11日正式開幕。根據漢神巨蛋官網上的介紹，該品牌主打在雞白湯底加上濃郁泡沫，形成雙層湯頭；使用小麥粉混合烘焙過的小麥麩皮，製作出香氣濃郁的麵條；叉燒肉以低溫慢慢烹調，保留了濕潤的口感與香氣。

