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海派秋chill！比西里岸親子探險活動　2天3夜20名額快報名

▲▼三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落，從前部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為放羊的地方。（圖／東管處提供，下同）

▲▼三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落，從前部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為放羊的地方。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年秋季，東部海岸國家風景區管理處推出的「海派秋Chill」系列活動中，「童部野放」以全新親子團的面貌亮相，並攜手親子教育專家「小人小學」，將於比西里岸部落舉辦為期兩天一夜的親子探險活動！活動內容豐富有趣，誠摯邀請家長與6歲以上的孩子共同報名，名額有限，僅限20人，快來共度難忘的親子時光吧！

▲▼三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落，從前部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為放羊的地方。（圖／東管處提供，下同）

「童部野放」作為東管處東部海岸旅遊品牌《一烈！海派生活》旗下重要的子品牌，從2020年開辦以來都以兒童體驗營隊為主要內容。今年起，品牌擴展親近度，打造親子共遊的部落旅遊，成為「親子來花東」的首選品牌。

東管處今年與「小人小學」合作，「小人小學」致力於創造獨特的學習場域和教材，是親子教育體驗設計的專家。本次合作中，不僅親自培訓部落導覽員以迎接親子型遊客，合作推出的「比西里岸｜親子探險活動」，融入多樣親子互動元素。透過重要的部落體驗，不僅增進親子關係，還讓孩子們留下特別而美好的回憶。

▲▼三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落，從前部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為放羊的地方。（圖／東管處提供，下同）

▲▼活動中融入多樣親子互動元素，透過部落體驗，增進親子關係讓孩子們留下美好的回憶。

隱身於三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落。從前，族人們在小島上放羊，部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為「Pisirian」（放羊的地方）。曾經面臨人口外移與文化斷層，如今，部落運用漂流木製作而成的各式木製羊群，以及以廢棄浮球製作的「PawPaw鼓」重新喚起人們關注。其中，知名的「寶抱鼓樂團」，不僅被譽為來自部落最原始聲音，現在更是遠近馳名的藝術表演團體，讓比西里案成為東海岸充滿藝文氣息的部落。

▲▼三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落，從前部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為放羊的地方。（圖／東管處提供，下同）

本次「童部野放」親子探險活動將於秋季10月12-13日週末期間舉行，為期兩天一夜的營隊活動中，家長將與孩子一起動手體驗。活動內容包括DIY組裝及彩繪漂流木小羊，讓親子共同完成到訪部落的美好紀念。

▲▼三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落，從前部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為放羊的地方。（圖／東管處提供，下同）

經典的「PawPaw鼓」體驗是不可錯過的亮點，參加者將與部落的年輕鼓手們一起學習。

此外，活動還將與部落的Fayi（阿嬤）一起手作傳統美食Toron（糯米糰），在手作過程中聆聽故事，認識糯米在阿美族人祭祀與釀酒中的重要角色。經典的「PawPaw鼓」體驗是不可錯過的亮點，參加者將與部落的年輕鼓手們一起學習。由藝術家黃志明創作的這款鼓充滿創意，讓這次探險活動趣味十足且充滿親子互動與文化探索！

▲▼三仙台旁高台海岸的比西里岸，是阿美族的部落，從前部落裡隨處可見羊隻漫步，因此將此地稱為放羊的地方。（圖／東管處提供，下同）

一起手作傳統美食Toron（糯米糰）。

親子探險活動即日起開放線上報名。限20位名額，邀請有興趣的家長和6歲以上的孩子，共同體驗一場東海岸部落之旅，在旅行中一起接受挑戰、互相讚美、讓親子關係更緊密，共同留下難忘的美好回憶。

更多報名資訊與更多活動詳情，歡迎參考官網及臉書粉絲專頁。

臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/eastcwk

活動介紹與報名：https://newpacific1.rezio.shop/zh-TW/product/OGRGIQ

關鍵字： 海派 比西里岸 親子探險 名額 報名

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