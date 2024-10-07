台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

▲紅葉蛋糕10月再度到新光三越台中中港店快閃一個月。（圖／取自新光三越 台中中港店臉書）

記者黃士原／台北報導

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的紅葉蛋糕，10月再度到新光三越台中中港店快閃一個月，除了招牌口味，還有《不夠善良的我們》聯名商品「鹹奶油百香檸檬條」，每日數量有限，售完為止。

▲黑森林蛋糕是紅葉蛋糕招牌之一。（圖／取自紅葉蛋糕板橋店臉書）

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年的紅葉蛋糕，雖然沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心，鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌。

▲紅葉蛋糕與《不夠善良的我們》聯名商品「鹹奶油百香檸檬條。（圖／取自紅葉蛋糕官網）

10月31日前，紅葉蛋糕再度到新光三越台中中港店快閃，除了鮮奶油、黑森林、紅玉、芋泥、紅烏龍鮮奶油等口味的6吋蛋糕外，還有黑櫻桃長條、黑森林長條、芋泥生乳捲、8吋波士頓派，還有與電視影集《不夠善良的我們》聯名的「鹹奶油百香檸檬條」，每日數量有限，售完為止。

▲「深夜裡的法國手工甜點」的生巧克力塔。（圖／業者提供）

另外，網路人氣品牌「深夜裡的法國手工甜點」（以下簡稱深法）攜手全新品牌「森夜 Bread＆Coffee」，以雙品牌於10月7日至10月31日快閃SOGO復興館，除了招牌塔類及眾多甜點品項，更推出使用法國ÉCHIRÉ艾許奶油聯名的可頌、杏仁可頌、牛奶吐司等麵包品項。