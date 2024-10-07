ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

▲紅葉蛋糕10月再度到新光三越台中中港店快閃一個月。（圖／取自新光三越 台中中港店臉書）

▲紅葉蛋糕10月再度到新光三越台中中港店快閃一個月。（圖／取自新光三越 台中中港店臉書）

記者黃士原／台北報導

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的紅葉蛋糕，10月再度到新光三越台中中港店快閃一個月，除了招牌口味，還有《不夠善良的我們》聯名商品「鹹奶油百香檸檬條」，每日數量有限，售完為止。

▲黑森林蛋糕是紅葉蛋糕招牌之一。（圖／取自紅葉蛋糕板橋店臉書）

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年的紅葉蛋糕，雖然沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心，鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌。

▲紅葉蛋糕與《不夠善良的我們》聯名商品「鹹奶油百香檸檬條。（圖／取自紅葉蛋糕官網）

▲紅葉蛋糕與《不夠善良的我們》聯名商品「鹹奶油百香檸檬條。（圖／取自紅葉蛋糕官網）

10月31日前，紅葉蛋糕再度到新光三越台中中港店快閃，除了鮮奶油、黑森林、紅玉、芋泥、紅烏龍鮮奶油等口味的6吋蛋糕外，還有黑櫻桃長條、黑森林長條、芋泥生乳捲、8吋波士頓派，還有與電視影集《不夠善良的我們》聯名的「鹹奶油百香檸檬條」，每日數量有限，售完為止。

▲「深夜裡的法國手工甜點」的生巧克力塔。（圖／業者提供）

另外，網路人氣品牌「深夜裡的法國手工甜點」（以下簡稱深法）攜手全新品牌「森夜 Bread＆Coffee」，以雙品牌於10月7日至10月31日快閃SOGO復興館，除了招牌塔類及眾多甜點品項，更推出使用法國ÉCHIRÉ艾許奶油聯名的可頌、杏仁可頌、牛奶吐司等麵包品項。

關鍵字： 美食雲 紅葉蛋糕 快閃台中

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

賣場聯名Care Bears周邊秒殺　網敲碗加貨

賣場聯名Care Bears周邊秒殺　網敲碗加貨

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中

麵屋一燈2號店進駐新光A11

麵屋一燈2號店進駐新光A11

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

比西里岸親子探險活動　2天3夜20名額快報名

比西里岸親子探險活動　2天3夜20名額快報名

登上170米高空、360度俯瞰大阪日常百態

登上170米高空、360度俯瞰大阪日常百態

6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

台北微型咖啡廳推薦！忘碌中享受愜意

台北微型咖啡廳推薦！忘碌中享受愜意

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

台中北屯最高日賣700碗的超夯肉羹！

板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！

北市3間「一站式度假旅宿」推薦

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

2大五星飯店線上旅展搶先登場

板橋炸雞吃這攤！在地30年口碑老店

6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

熱門行程

最新新聞更多

賣場聯名Care Bears周邊秒殺　網敲碗加貨

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中

麵屋一燈2號店進駐新光A11

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

比西里岸親子探險活動　2天3夜20名額快報名

登上170米高空、360度俯瞰大阪日常百態

6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

台北微型咖啡廳推薦！忘碌中享受愜意

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366