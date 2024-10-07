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米其林三星「頤宮」海外首店插旗中東　預計2026年開幕

▲住雲品送米其林三星雙人套餐　雲朗旗下9館齊推住房優惠。（圖／雲朗觀光提供）

▲米其林三星「頤宮」海外首店插旗中東。

記者黃士原／台北報導

7連霸米其林三星的「頤宮中餐廳」與阿拉伯聯合大公國當地餐飲集團合作，將前往阿布達比開設海外第一家餐廳，預計2026年開幕。

君品酒店館內「頤宮中餐廳」自米其林指南2018年登台以來，已連7年奪得三星餐廳，招牌菜色包括叉燒皇、脆皮先知鴨、火焰片皮鴨、鮑魚雞肉燒賣、炸豆腐奶。其中火焰片皮鴨最廣為人知，其選用來自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨，將八角、特製醬料、五香粉、鹽糖塞入鴨肚裡醃製兩天，入味後再過熱水並淋上鴨醋水，之後放入風乾室曬乾，半天過再放入鴨爐烘烤。

▲火焰片皮鴨是「頤宮」招牌菜。（圖／記者黃士原攝）

君品酒店今日宣布，已與阿拉伯聯合大公國餐飲品牌Chinese Palace Group簽署合約，將到阿布達比開設海外第一家餐廳，地點位於薩迪亞特島中的薩迪亞特叢林園奢華複合式物業，預計2026年開幕。

薩迪亞特島是目前阿布達比最熱門的新興投資地區，該島緊鄰波斯灣海岸，並在西北角規劃為薩迪亞特文化區，其中有三座博物館與一座teamLab當代藝術館，並設有全球首座羅浮宮分館—阿布達比羅浮宮，未來也有阿布達比古根漢美術館及扎耶德國家博物館進駐。

▲瑤柱鮑魚脯。（圖／業者提供）

另外，剛摘下米其林一星的高雄「雋GEN」中餐廳，日前首度推出板前菜單，超越中菜既定框架，以炒、煨、炸、炆、煎、烤、燉等多重技法呈現，像是「水梨、澳洲活龍蝦」以「蒸」手法迎賓，「瑤柱鮑魚脯」與老母雞、鳳爪、龍骨等素材熬煉的濃郁鮑汁一同煨煮，「古法焗蟹蓋」則是把飽滿蟹餡回填蟹蓋，裹以兩層蛋液、麵包粉「炸」至內餡熱燙。

關鍵字： 美食雲 米其林三星 頤宮

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