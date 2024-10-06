北市3間「一站式度假旅宿」推薦！溫泉、茶道　啟動懶人充電模式

▲飯店設計靈感來自日本傳統的數寄屋建築風格。（圖／日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

天氣不佳時，「一站式度假旅宿」是懶人最好的充電模式，以下精選台北市三家飯店，以奢華的住宿體驗、結合周邊景點及商圈，完美詮釋「旅宿即景點」，讓旅客徹底放鬆身心，重拾能量再出發。

▲6樓北投石浦神社。（圖／日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供）



日勝生加賀屋國際溫泉飯店

坐落於北投區的日勝生加賀屋國際溫泉飯店，可以深度體驗日本傳統的數寄屋建築風格，飯店的建築使用日本古老的「榫卯木工法」，沒有使用任何釘子，充分呈現傳統手工藝的精髓，讓來訪旅客體驗純正的日式文化。而療癒的溫泉讓人沉浸在舒適與靜謐之中，還能親自參與茶道儀式，在專業茶道老師的指導下，感受日本茶道文化中的「和敬清寂」。

同時，溫泉飯店宛如一間充滿日本精緻工藝技術的美術館，旅客能體驗純正的石川縣文化，包含日本空運來台的石川縣三大工藝：輪島漆、九谷燒與金箔。飯店6樓的「北投石浦神社」是日本金澤市已有2600年歷史「石浦神社」的海外唯一的分社。旅客可於神社參拜、寫繪馬、收集御朱印等，體驗日本神社參拜的文化，免出國也能感受道地日式文化。

▲▼台北漢來大飯店島語自助餐廳用餐人潮；台北漢來大飯店套房一隅。（資料照／記者彭懷玉攝）



台北漢來大飯店

台北漢來大飯店最知名的即是一位難求的「島語」自助餐，有饕客最愛的松葉蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道干貝、日本海膽等。除此之外，行政酒廊貴賓軒能欣賞「南港最美天際線」的都市景致，飯店裡隱藏一座空中教堂、無邊際恆溫泳池。若身心俱疲想按摩，VALMONT Spa選用的Valmont是知名瑞士保養品牌，深受歐洲皇室貴族、名媛、模特兒等推薦，護膚療程也進駐全世界約200間酒店，台北漢來大飯店便是其中一間。

▲▼台北六福萬怡酒店行政貴賓廳；台北六福萬怡酒店外觀。（圖／六福集團提供）



台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡有多達10幾種健身設施，無論是暖身拉筋還是重量訓練都有，能盡情享受揮汗淋漓的運動時光，若需要更深層次的放鬆，BEING Spa也提供身心靈養護服務。說到美食，粵亮餐廳是酒店的一大亮點，必嚐的「靓皮烤鴨」選用3公斤櫻桃鴨，五斤半「白羅曼鵝」也是必點。同時，酒店與CITYLINK南港店、環球購物中心及喜樂時代影城等地點相連，也鄰近南港四獸山步道，或騎飯店提供的專屬自行車，深度探索台北風光。