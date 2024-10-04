自助餐券買1送1！2大五星飯店線上旅展搶先登場　牛排吃到飽75折

▲台北萬豪Garden Kitchen線上旅展推出限時限量買一送一。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

迎接2024年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」，台北萬豪酒店10月7日搶先推出線上旅展，10月11日、10月25日這兩天祭出自助餐券買一送一，每日限量50組。

台北萬豪酒店線上旅展從10月7日中午12時開始至11月4日晚間11時59分，集結館內5間餐廳推出8款超值餐券，最低64折起。餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午間自助餐，1套10張，每張900元，約64折。於10月11日、10月25日中午12時再加碼買一送一，每日限量50組，售完即止。

▲台北萬豪酒店Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽餐券75折。（圖／台北萬豪酒店提供）

肉食控首選Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽，1套5張，每張1199元，約75折。主菜「美國爐烤肋眼牛排」以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤，食用時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒、時蔬熬煮的香濃紅酒醬。除了肋眼牛排吃到飽之外，香酥脆薯也是無限供應。

備受政商名流喜愛、以頂級鐵板料理著稱的Mark's Teppanyaki，平日午間海陸套餐雙人券4880元（原價6160元，約79折），內容包含經典開胃菜、主廚推薦例湯、季節蔬果綠沙拉、綜合海鮮盤、雙主菜美國頂級肋眼及雞肉山椒山葵、經典招牌炒飯、時令水果和手作甜品，以及兩杯熊空蜜郁紅茶。

▲十二廚線上旅展餐券最低69折。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店今日起至11月12日推出「寒舍線上旅展」，其中台北喜來登十二廚平日下午茶雙人自助餐券最低69折，假日雙人自助餐券約84折；台北寒舍艾美探索廚房雙人自助午餐券優惠則是75折至82折。

台北艾麗酒店的LA FARFALLA義式餐廳推出3款餐券，現切牛排吃到飽下午餐雙人券1599元，約68折；頂級龍蝦與特選牛排雙人饗宴餐券3999元，下殺42折；義式餐廳單人美食券1099元，約59折，可享義式主菜及半自助式沙拉吧。The Terrace大廳酒吧則祭出「週一至週日雙人暢飲券」1299元，約48折，旅展現場加碼買10送1。