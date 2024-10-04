王品再推優惠！出示畫面送軟殼蟹與龍蝦　生肖屬雞滿額現折111元

▲即日起至10月31日，到「王品牛排」內用消費2客套餐，出示活動畫面就送軟殼蟹鮑魚海鮮盤1份。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品牛排在肥美秋蟹時節再推優惠，即日起至10月31日，內用消費2客套餐，出示活動畫面就送軟殼蟹鮑魚海鮮盤1份。另外，夏慕尼送龍蝦活動持續到月底，只要出示唐綺陽聯名活動畫面就能免費吃。

王品牛排即日起至10月31日推出「金秋蟹逅」活動，活動期間不分平假日，只要內用消費2客套餐，出示活動畫面，可享價值688元的「軟殼蟹鮑魚海鮮盤」1份，外脆嫩軟的軟殼蟹搭配彈牙鮑魚，佐以主廚特製紅椒堅果醬，提升約會幸福感。

▲夏慕尼免費吃龍蝦優惠持續到10月底。（圖／王品提供）

夏慕尼與唐綺陽聯名的愛情指引活動持續到10月底，民眾到全台門市享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示活動畫面，就送1200元的波士頓龍蝦，如消費4客單人套餐或2份雙人套餐，則贈送2隻，依此類推。

▲10月底前生肖屬雞或名字讀音相同，到尬鍋用餐出示身分證、消費滿千現折111元，最高折抵888元。（圖／王品提供）

王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」，即日起菜單再進化，火鍋湯頭選擇從6道增加為10道，其中9道湯頭升級為香純濃郁雞湯，而且消費者還可自選雙拼、純肉品或海鮮主餐、雞湯任選搭配，價格最低只要279元起（10%服務費另計）。

歡慶菜單改版，即日起到10月31日，凡生肖屬雞或名字讀音有「ㄐㄧ」，出示身分證，內用消費滿千現折111元，最高折抵888元。另外，即日起到10月15日，內用消費滿500元，享219元加購半隻龍蝦。

▲國聯大飯店北馥樓重新開幕，台北市這6區居民用餐85折。（圖／記者黃士原攝）

另外，國聯大飯店近期斥資3億元完成第一階段裝修，積極搶攻大巨蛋餐飲旅宿商機，其中重新開幕的北馥樓中餐廳，除了找來名廚古來文規劃菜單，即日起至10月31日還推出敦親睦鄰優惠，設籍大安、松山、信義、文山、中正、中山等區的居民，用餐即享85折。

▲砂鍋醃篤鮮。（圖／國聯大飯店提供）

北馥樓中餐廳空間由知名設計師陸希傑再度操刀，強調新與舊、現代與高雅的完美結合，菜單則由上海菜名廚古來文規劃，端出市面上少見、幾乎失傳的老上海菜，以及勇奪金牌的冠軍牛肉麵、煙燻梅子鰻等私房菜。

