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山陀兒今登陸！全台景點封閉、休園一次看

▲▼ 阿里山林鐵因颱風來襲，7月23日起陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）

▲阿里山林鐵停駛至10月4日。（示意圖／林鐵處提供）

記者黃士原／台北報導

颱風山陀兒緩步，根據氣象署預估，山陀兒今日中午後登陸，全台嚴陣以待。《ETtoday新聞雲》整理出全台景點休園與活動暫停消息，請民眾多加留意。

基隆市

基隆嶼：基隆嶼已進行預警性封島，以因應防颱措施。此外，富悠海上旅遊-龍之心號、舜龍號即日起將全面暫停海上活動，停航措施將持續至北部地區海警解除。

LAPOPO 拉波波村：因應山陀兒颱風，10月3日休園。

和平島地質公園：10月3日休園一天。

▲配合台北市政府宣布10月3日停止上班上課，兒童新樂園亦暫停營運。（圖／北捷提供）

台北市

兒童新樂園：因山陀兒颱風來襲，配合台北市政府宣布10月3日停止上班上課，兒童新樂園亦暫停營運。

台北市立動物園：因颱風山陀兒影響，台北市宣布停止上班上課，10月3日動物園配合休園一天。

松山文創園區：全區10月3日休園。

國立故宮博物院：配合台北市政府、嘉義縣政府停止上班上課公告，10月3日故宮南北院區博物館及園區皆不對外開放，請民眾留意自身安全，勿前往參訪。

▲十分瀑布。（圖／新北市觀旅局提供）

新北市

內洞、滿月圓國家森林遊樂區：即日起預警性休園，烏來台車預警性停駛。

因應山陀兒颱風來襲，為維護遊客安全，新北市政府觀光旅遊局宣布，碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄旅客服務中心(淡水、新店、板橋、瑞芳)、各風景區遊客中心(含瑞芳、十分、碧潭、烏來)及猴硐煤礦博物園區，與十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，10月2日起暫停服務及開放，後續會視園區復原情形再行公布開園日期。

颱風期間，新北市政府再次提醒民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區（含烏來、瑞芳、十分風景區）、海邊（含野柳風景區、淡水），以及碧潭風景區恐因大雨造成水位暴漲及山坡土石崩落，請民眾切勿前往。

新北市美術館：10月3日全天新北市美術館休園，藝術街坊展間皆不會開放。

烏來雲仙樂園：10月3日休園一日。

野柳海洋世界：配合新北市政府宣佈颱風天停班停課，10月3日海洋世界休園一天。

龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、龍門露營區、福容貝悅沙灘：5園區封閉颱風警報解除。

草嶺古道(含護管所)、桃源谷步道、龍洞鼻頭：5處山域步道均已封閉並視颱風影響情形解除。

南雅奇岩、北關海潮公園、鼻頭公園等8處沿海據點：已封閉並視颱風影響情形解除。

福隆遊客中心、大里遊客中心、壯圍園區、南方澳遊客中心：配合停班停課封館。

三芝、白沙灣、觀音山、金山、中角灣、野柳及和平島遊客中心、基隆情人湖、觀音山登山步道、野柳地質公園及和平島地質公園：配合停班停課休園。

▲小人國主題樂園10月3日園區暫停對外營業。（圖／小人國主題樂園提供）

桃園市

東眼山、拉拉山國家森林遊樂區：10月1日起預警性休園。

桃園市政府風景區管理處宣布，山陀兒颱風來襲，即日起，本處轄管角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道等景點將預警性休園至颱風警報解除。

另桃園市政府風景區管理處轄管大溪市立中正公園景觀電梯、大溪中正公園管理站、老城區遊客中心、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點亦將暫停開放。

小人國主題樂園：10月3日園區暫停對外營業

▲六福村主題遊樂園10月3日休園。（圖／六福村提供）

新竹縣

觀霧國家森林遊樂區：即日起預警性休園。九九山莊配合雪霸國家公園停止入園，暫停住宿。

雪霸休閒農場：因應山陀兒颱風，農場休園。10月4日(含) 以後住宿，目前尚待確認，若有任何異動將由訂房組通知。雪霸國家公園觀霧遊憩區已休園，惟實際恢 復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。

綠世界生態農場：因山陀兒颱風來襲，配合新竹縣政府宣布停班停課， 10月3日綠世界生態農場休園一天。

The One南園：10月3日休園一天。

六福村主題遊樂園：10月3日休園一日

小叮噹科學主題樂園：因應颱風來襲，新竹縣政府宣布10月3日停班停課，小叮噹科學主題樂園休園一日。

苗栗縣

西湖渡假村：因颱風來襲，配合苗栗縣政府公告停止上班上課，故園區10月3日休園1日，造成不便，敬請見諒。

火炎山生態教育館：10月3日生態館閉館一日

台中市

雪霸國家公園：即日起，不得進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動，原核發入園許可證失效，視災害復原情形恢復入園。後續實際恢復開園日期將待颱風警報解除後，視災損狀況與環境整理後再行公告。

蟬說：夕陽漫漫：即日起至10月4日休園。

蟬說：山中靜靜 Immersion Glamping：10月2日至4日因颱風影響緊急休園3天。

大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區：即日起預警性休園。

福壽山農場：即日起全場區休園。

麗寶樂園：因山陀兒颱風侵台影響，探索世界、馬拉灣、天空之夢摩天輪、密室逃脫、休息站廣場、麗寶國際賽車場，10月3日暫停營運。

東勢林場遊樂區：因山陀兒颱風來襲，園區10月3日休園一天。

▲奧萬大國家森林遊樂區延長休園至10月4日。（資料照／南投林管處提供）

南投縣

合歡山、奧萬大國家森林遊樂區：延長休園至10月4日，後續將視山陀兒颱風過後之影響程度，適時恢復開園。

玉山國家公園：即日起全面禁止入園，颱風警報解除後視災害復原情形，原核發入園許可證失效，另公告恢復入園活動日期。

九族文化村和日月潭纜車：10月3日不營業。

泰雅渡假村：配合南投縣政府宣佈10月3日停班停課休園一天。

九九峰動物樂園：配合南投縣政府宣佈10月3日停班停課休園一天。

杉林溪園區：園區聯外道路「投51線」的修復工程進度因而受到極大影響，開園延期至10月15日。

雲林縣

劍湖山世界：10月3日休園一天。

▲阿里山國家森林遊樂區持續休園，重新開放時間再行發布。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

嘉義縣

阿里山林鐵：停駛至10月4日。將視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

阿里山國家森林遊樂區：鑒於遊樂區位於中央氣象署發布之陸上颱風警報警戒區域範圍，且移動速度慢，影響時間拉長，園區持續休園，重新開放時間再行發布。

星月傳說露營區：為了安全起見，營區本周休園，熱血的露友們切勿上山，已訂位的客人可以退款或延期。

茶田三五_小笠原二館：因應山陀兒颱風即將來襲，10月3日暫停營業。

台南市

頑皮世界野生動物園：因山陀兒颱風來襲，為了遊客安全，10月3日休園一天。

「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」：活動原訂於10月3日開幕，因山陀兒颱風影響，為確保活動安全，將延至10月4日開展。

柳營尖山埤渡假村：因應山陀兒颱風來襲，10月3日園區休園一天。假村住宿相關業務仍正常營運。

高雄市

烏山頂泥火山自然保留區：即日起暫時休園。

茂林國家風景區：區內情人谷、茂林谷以及涼山瀑布步道預警性封閉。

棧貳庫、大港倉、駁二藝術特區：10月3日暫停營業。

高雄市總圖與各分館與高雄市立美術館暨兒美館：10月3日休館一天。

義大世界遊樂園：10月3日休園一天。摩天輪暫停營運。

▲雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區延長休園至10月4日。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣

雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區：延長休園至10月4日，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

恆春半島淨灘活動：原訂9月30日至10月3日恆春半島淨灘活動暫停辦理。

華泰瑞苑：因山陀兒颱風影響，墾丁國家森林遊樂區10月4日前進行預警性休園。期間內觀海樓的 「GADUGADU Brunch」 與遊客中心「島嶼餐桌」 將配合暫停營業，原安排行程的旅客請勿前往，小心安全。

小琉球海洋館：10月3日休園。

臺灣原住民族文化園區：10月3日休園。

▲太平山國家森林遊樂區持續預警性休園。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

宜蘭縣

龜山島：封島至颱風警報解除

福山植物園：即日起至10月4日預警性休園。

太平山國家森林遊樂區：即日起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。太平山蹦蹦車停駛。

林業保育署宜蘭分署：即日起，暫停開放所轄社區型自然步道，包括金瓜寮魚蕨步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、朝陽步道、蘇花古道-大南澳越嶺段以及南澳古道。

蘇澳冷泉公園：蘇澳冷泉公園大眾池即日起停止對外開放。

澳花漢本海洋驛站：受到颱風影響，10月3日、10月4日休園。

頭城Surf & House 衝浪小屋：即日起至10月4日暫停營業。

國立傳統藝術中心「宜蘭傳藝園區」：配合宜蘭縣政府宣布10月3日停止上班、上課，休園一天。

花蓮縣

花蓮太魯閣晶英酒店：太魯閣晶英酒店原訂於10月1日將重新開業，但隨著山陀兒颱風步步進逼，業者發出公告表示，考量颱風路徑與此次雨量預測，山林與道路穩定狀況需要一些休息時間，為了維持整體旅遊與住宿品質，飯店決定營運日期延至10月13緩步啟動。

池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區：即日起預警性休園及封閉，請遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

月崖灣親子農場：10月3日休園一天。

富里鄉六十石山：富里鄉六十石山產業道路目前禁止所有人上下山，不開放通行。

東海岸國家風景區管理處：石梯坪遊憩區濱海步道、石門休憩區濱海步道暫停開放。

花蓮遠雄海洋公園：因颱風來襲休園10月3日一天。

石梯坪及石門休息區海濱步道、秀姑巒溪泛舟活動禁止。

台東縣

知本國家森林遊樂區、向陽國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、都蘭山步道：即日起預警性封閉。

加路蘭遊憩區、加母子、渚橋、郡界、三仙台八拱橋、小野柳遊憩區海濱步道、阿美族民俗中心：即日起預警性封閉。

紅葉谷綠能溫泉園區：考量山區雨量影響，即日起至10月4日預警性休園。

多良火車站：多良火車站休園。開園日期由本所另行公布。

台東農場：10月3日持續休園。

朝日溫泉：10月3日持續休園。

東海岸國家風景區管理處：綠島石朗浮潛區、柴口浮潛區、大白沙潛水區，以及台東三仙台遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區濱海步道、小野柳遊憩區濱海步道、加母子灣休憩區濱海步道、渚橋休憩區、郡界休憩區暫停開放。

澎湖縣

因受「山陀兒」颱風影響，澎湖縣10月3日停班停課，車船處公車及交通船全日停駛。

小門鯨魚洞、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、吉貝、員貝、赤崁、岐頭、後寮浮動碼頭、北寮赤嶼摩西分海、望安網垵口、鴛鴦窟、及七美月鯉灣、雙心石滬等濱海步道：預警性封閉。

金門縣

金門國家公園表示，因應10月3日停班停課，本處園區各展館及據點暫停開放。

連江縣

馬祖國家風景區管理處：受山陀兒颱風影響，馬祖海象資料至10月3日陣風達10級以上，為確保遊客安全，即日起預警性封閉馬祖國家風景區共9處臨海據點：南竿大漢據點、鐵堡、北竿螺山自然步道、東莒大砲連、東洋山步道、大埔石刻步道、東引烈女義坑、東湧燈塔步道、國之北疆步道。另南竿北海坑道10月2日至3日暫時關閉。

景點重新開放時間將視實際天候情形另行公告，也請民眾們暫時不要前往海邊觀浪、討沰，以策安全。

關鍵字： 山陀兒 颱風 休園 預計今登陸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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