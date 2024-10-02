全台13飯店住宿券優惠！每晚3399起　享免費迷你吧、早餐吃到飽

▲台北艾麗希爾頓格芮精選酒店首次推出線上旅展。（圖／寒舍集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

10月是旅展月，同時搶攻年末國旅熱潮，各大飯店紛紛推出優惠。寒舍集團旗下飯店從即日起接續推出線上旅展，還有實體快閃櫃，集團聯合住宿券每張5000元，持1至3張可入住旗下4酒店，礁溪寒沐酒店住宿券則下殺37折。漢來飯店事業群推出周年歡慶季優惠，每晚最低5775元起；長榮酒店住宿券每張3399元起。

▲礁溪寒沐酒店也有住宿券優惠。（圖／寒舍集團提供）

■寒舍集團

1.台北艾麗希爾頓格芮精選酒店即日起至11月12日推出線上旅展，「尊貴客房雙人住宿券」優惠價7999元、等同33折。另有「豪華客房雙人連住兩晚住宿券」1萬1999元，等同35折優惠。去年旅展首度推出旋即造成搶購熱潮的「樂游券」今年也有，一張799元。

2.10月4日至11月12日推出「寒舍線上旅展」，寒舍集團聯合住宿券一張5000元，消費者持1張至3張可入住集團旗下包括台北喜來登大飯店在內4館，買10張送1張。

3.礁溪寒沐酒店今年推「一泊一食日式詠泉居四人住宿券」售價8888元、下殺37折；小資旅行推薦「一泊一食雙人住宿券」售價7600元，以及「一泊二食雙人住宿券」8800元，下殺35折起。而熱愛泡湯的賓客絕不能錯過「映之湯(湯屋居)雙人平日券」每組1張2000元。

4.台北寒舍艾美酒店祭出持兩張聯合住宿券，享假日雙人入住「豪華客房」一晚，及翌日雙人自助早餐。

▲台北漢來大飯店。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲高雄漢來大飯店。（圖／漢來飯店事業群提供）

■漢來飯店事業群

漢來飯店事業群即日起至12月底推出「漢來飯店事業群周年歡慶季」活動，規劃多項超值住房專案及抽獎回饋，還有機會抽中即將試營運的漢來日月行館豪華湖景客房住宿券。

1.台北漢來大飯店：歡慶周年，業者從即日起至12月30日推出住房優惠，每晚7888元起，可免費享用客房mini bar、露天泳池、三溫暖及健身房等設施，第二天早上享用超人氣島語自助餐廳早餐。此外，每間客房將贈送寶格麗旅行組1組，並附上限量版漢來熊玩偶。

2.高雄漢來大飯店：飯店將於12月12日迎接29歲生日，特別推出「周年慶住房專案」邀請粉絲們共同慶祝，入住豪華客房每晚5775元起，可享受健身房及露天游泳池等飯店設施，同時招待客房mini bar及隔日豐盛的漢來海港自助早餐，每房還可獲贈漢來獨家周邊商品及行政樓層貴賓軒禮遇1次，享受豐富精緻酒水與輕食點心，遠眺高雄港灣絕佳視野。



配合上述限定住宿優惠專案，漢來飯店事業群推出「月月抽」驚喜回饋活動。凡預訂周年慶專屬住房專案的賓客，以及入住第四季即將營運的漢來日月行館，皆有機會參與當月抽獎，包括漢來旗下飯店住宿券、Apple Watch、Airpods Pro、Dyson吹風機、寶格麗香水、Valmont SPA頂級療程，還有富御珠寶翡翠吊飾、飯店周邊商品、漢來美食餐飲抵用券等好禮，以及最大獎台北-東京來回商務艙機票。

▲長榮酒店推出線上旅展，上圖為嘉義長榮文苑酒店。（圖／長榮酒店提供）

■長榮酒店

長榮酒店宣布即日起推出線上旅展，聯合住宿券一套20張5萬8000元（每張平均2900元）、一套6張1萬9200元（每張平均3200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3399元選擇。

聯合住宿券使用規定包括：一張住宿券可入住旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南的酒店雙人房一晚並含早餐吃到飽；持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，嘉義長榮文苑酒店及台南台糖長榮酒店加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券。

持3張住宿券則可入住礁溪長榮鳳凰酒店，享洋式客房一泊一食，除早餐吃到飽，礁溪長榮鳳凰酒店餐廳更提供星巴克喝到飽，更能外帶一杯離開。