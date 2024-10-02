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台南「美樂蒂＆酷洛米」延期10／4開展　周六舉辦見面會

▲▼My Melody & Kuromi 台南探險之旅。（圖／翻攝自台南旅遊臉書專頁）

▲台南安平遊憩碼頭「My Melody &Kuromi 台南探險之旅」活動延期。（圖／翻攝自台南旅遊臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

台南市政府觀光旅遊局與三麗鷗公司攜手合作的「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，活動原訂於10月3日開幕，因山陀兒颱風影響，為確保活動安全，將延至10月4日開展。

台南市政府今年秋天將在安平遊憩碼頭設置12公尺高酷洛米與美樂蒂的大型氣偶，還有可愛夥伴彼安諾及巴庫，搭配各式卡哇伊的造型配件在碼頭周邊展出，還有主題拍照區、限定商店、見面會、燈光秀等活動。

▲▼My Melody & Kuromi 台南探險之旅。（圖／台南市政府觀傳局提供）

▲▼My Melody  Kuromi 台南探險之旅活動將延期。（圖／台南市政府觀傳局提供）

▲▼My Melody & Kuromi 台南探險之旅。（圖／台南市政府觀傳局提供）

但受到山陀兒颱風影響，台南市政府宣布，活動原訂於10月3日開展，將延期至10月4日開展，並持續至11月17日為止，同時在10月5日當天還有美樂蒂與酷洛米見面會，人人都有機會與可愛的大明星合照。

另外，「2024台灣設計展在台南」將於10月26日至11月10日在美術館二館、市定古蹟西市場及周邊街廓等處舉辦，而台南購物節消費抽獎活動也即將展開，邀請大家一次安排多日遊程一起玩台南。

關鍵字： 台南旅遊 山陀兒颱風

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