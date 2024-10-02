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近百名旅客控被郵輪丟包　業者：已盡力延後關閘

▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

▲名勝世界壹號郵輪。（資料照／港務公司提供）

文／中央社

受到颱風山陀兒影響，郵輪「名勝世界壹號」變更行程，並邀請會員免費登船，卻有近百名旅客無法如願，眼睜睜看著郵輪出港。船方表示，已盡力延後關閘時間，很抱歉無法滿足所有候補旅客。

記者1日下午前往基隆港西岸旅客服務中心瞭解，旅客表示，「名勝世界壹號」因受到颱風山陀兒來襲變更行程，原本2日從基隆港出發前往石垣島3天2夜航程，改為1日下午出發，4天3夜那霸航程。

另有旅客前天收到簡訊，內容提到邀請旅客1日在基隆港登上「名勝世界壹號」，尊享4天3夜航程，並獲贈一間免費客房，及300港元（約新台幣1174元）遊戲金。

收到簡訊的旅客說，昨天攜家帶眷共4人興高采烈從桃園出發，上午11時許抵達基隆，下午3時許，船公司卻告知沒有客房，雖然父母已登船，但她和丈夫卻只能眼睜睜看著郵輪出港，船公司作法實在不妥。

另有旅客表示，這艘船可容納2500至2700名旅客，這航次僅搭載不到1500名旅客，卻告訴旅客已無客房，他批評郵輪公司不守信用，完全沒有擔當，也沒給旅客交代。

民進黨基隆市議員施偉政得知後到場關切，並收集現場旅客們資料，將協助旅客爭取權益。

對此，名勝世界郵輪業務副總裁徐牧柔表示，行程變更通知清楚載明關閘時間是1日下午3時，下午4時離港，考量颱風來襲，現場候補民眾辛苦，已盡力延後到下午3時30分才關閘。

徐牧柔說，為保障已登船旅客權益，並尊重航港局船班管理規定，「名勝世界壹號」必須準時離港，很抱歉無法滿足所有候補旅客。10月13日是「名勝世界壹號」今年最後航次，目前還有少量餘位，感謝旅客支持也歡迎洽詢。

關鍵字： 郵輪 旅遊 變更行程 颱風 旅客

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